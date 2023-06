PC cuestiona a Patricio Fernández por dichos sobre el Golpe de Estado

Desde el Partido Comunista (PC) criticaron al asesor presidencial para la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, Patricio Fernández, por haber dicho que “la historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones” detrás del derrocamiento del expresidente Salvador Allende en 1973.



En declaraciones a Radio Universidad de Chile, Fernández indicó que “los historiadores y los politólogos podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso, pero lo que podríamos intentar acordar es que, sucesos posteriores a ese Golpe, son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio”.



Al respecto, el secretario general del PC, Lautaro Carmona, sostuvo que “incluso los organismos internacionales levantan la figura de Salvador Allende como un liderazgo de trascendencia mundial, no solo vinculado a nuestro país”.



Carmona acusó que “excluir esos fenómenos que eran constructivos, soberanía económica, excluir la mirada que con simpatía seguían países europeos respecto al proceso que se llevaba adelante, es no compartir, no socializar, no abrir el conjunto de lo que fue esa experiencia, que para mí sigue siendo la experiencia más profundamente democrática que ha tenido el pueblo de Chile”.



“Es alterar y no permitir que nos apropiemos de la mente de qué ocurrió allí y disminuir el efecto de un Golpe, porque de lo contrario casi parece justificable el Golpe de Estado”, indicó.



Mientras, el diputado Luis Cuello señaló que “esto es preocupante porque en la conmemoración del golpe de Estado de un gobierno progresista no es posible que se relativice la ilegitimidad del golpe de Estado“.



En tanto, su par Alejandra Placencia afirmó en La Voz de los que Sobran que Fernández “no está a la altura” de su cargo. “Si no se le da esa impronta que requiere los 50 años del Golpe, habrá que hacer la reflexión de cómo se da ese giro, porque a esta altura no se está viendo”, criticó.



Por su parte, la legisladora Carmen Hertz comentó que “independientemente de lo que opine la generación X o Z, la perspectiva histórica A o B o la opinión que se tenga sobre las causas de ese Golpe, el Golpe es y fue un crimen de lesa humanidad e inauguró en Chile el terrorismo de Estado“.



Fernández se defendió vía Twitter: “Jamás he justificado el Golpe. Muy por el contrario. Soy un convencido de que cuidar y defender la democracia es una tarea inclaudicable. Necesitamos escucharnos más”.