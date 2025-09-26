Perú confirma captura del líder criminal “El Monstruo” en Paraguay

La Policía Nacional de Perú confirmó la detención en Paraguay del líder criminal peruano, Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, acusado de delitos de extorsión y secuestro. El delincuente permaneció oculto en ese país y en Brasil durante los últimos meses.

En un comunicado en X, la institución precisó que agentes de un grupo especial contra el crimen organizado lograron capturar a Moreno Hernández, descrito como “principal cabecilla de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y sicariato”.

#ÚltimoMinuto| ¡Alias "El Monstruo" es capturado en Paraguay! 🚨

Agentes de un grupo especial contra el crimen organizado, lograron la captura de Erick Moreno Hernández, principal cabecilla de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y sicariato. pic.twitter.com/zIPP4osCAC — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) September 25, 2025

Medios locales difundieron imágenes de la detención en una vivienda, donde fue arrestado por numerosos funcionarios, aparentemente de Paraguay y Perú. Posteriormente, fue mostrado a las cámaras con el cabello largo y bigote.

La Policía Nacional añadió en X que la “exitosa operación conjunta se realizó en coordinación con autoridades internacionales”, y que ya se gestiona su pronta extradición a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En agosto pasado, el gobierno peruano amplió su solicitud de extradición a Paraguay, agregando el cargo de robo agravado a los delitos iniciales de secuestro, organización criminal y extorsión agravada.

QUÉ SIGUE EN LA CAUSA CONTRA “EL MONSTRUO”

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, explicó en Canal N que la captura fue posible gracias al trabajo de un equipo especial de la Policía creado en febrero de 2024 y al aporte de un testigo protegido que entregó información sobre el cabecilla y su red criminal.

Santiváñez confirmó que el Ejecutivo ya aprobó el pedido de extradición y ahora corresponde esperar la decisión de los tribunales de Paraguay, proceso que podría tardar algunos días.

El ministro señaló que también existe la opción de que el gobierno paraguayo “resuelva expulsarlo”, lo que permitiría recibirlo en Perú en cuestión de horas.

El funcionario advirtió que, por la gravedad de los delitos, Moreno podría enfrentar cadena perpetua en el país andino.

En tanto, el Instituto Nacional Penitenciario de Perú (Inpe) adelantó que, una vez que “El Monstruo” llegue a territorio peruano, se elaborará un informe técnico para justificar su posible traslado a la cárcel de máxima seguridad de la Base Naval del Callao.

LOS DELITOS QUE SE LE ACUSAN

“El Monstruo” figuraba en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior, que ofrecía una recompensa de 1 millón de soles (poco más de 272 millones de pesos) por información sobre su paradero.

Moreno es señalado como responsable del secuestro de la empresaria Jackeline Salazar Flores en Los Olivos, Lima, en mayo pasado, quien fue liberada posteriormente en otra zona del norte de la capital.

La Policía también lo vincula como cabecilla de la banda “Los Injertos del Cono Norte”, imputándole varios casos recientes de extorsión en Lima.

En junio, las autoridades allanaron viviendas de familiares de Moreno y detuvieron a su madre y a su pareja, acusados de ser testaferros. En esa operación se reveló la ruta de fuga que habría seguido hacia Paraguay y Brasil.

GOBIERNO DENUNCIA QUE POLICÍAS FILTRABAN INFORMACIÓN AL CRIMINAL

Tras la mediática captura, el ministro Santiváñez denunció que “dos o tres” agentes policiales peruanos filtraron datos reservados a “El Monstruo”, según declaró un colaborador eficaz.

“Desde el año pasado estábamos detrás de ‘El Monstruo’, pero recibíamos información con respecto a que esta captura no era posible a veces por la información que podrían brindar malos efectivos policiales”, señaló en RPP.

El ministro agregó que el gobierno cuenta con antecedentes sobre esos agentes, aunque aún no puede difundirlos públicamente.

Por su parte, Moreno aseguró con el rostro cubierto a medios paraguayos que “siempre” recibía información de policías peruanos sobre los operativos en su contra.

También acusó a la Policía de responsabilizarlo de todo delito: “Yo decidí alejarme de esto hace mucho tiempo, pero lastimosamente mi pasado me condena (…) Quiero ser responsable de mis actos, no de cosas que me imputan de más. Como estoy quemado, y la Policía no tiene a quien culpar, todo me lo involucran a mí”.