Piñera: “El Gobierno los últimos seis meses se dedicó demasiado a la Convención, a la campaña por el plebiscito”

El expresidente, Sebastián Piñera, rompió el silencio que mantuvo durante toda la campaña previa al plebiscito de salida, y en entrevista con Meganoticias analizó el plebiscito de salida, a la gestión del Gobierno y cómo debería ser el nuevo proceso para redactar una propuesta de Nueva Constitución.



“Sé lo que es gobernar, es muy difícil. Pero yo si pudiera darle un consejo (al Gobierno), con humildad, es que el Gobierno los últimos seis meses se dedicó demasiado a la Convención Constitucional, a la campaña por el plebiscito, y en mi opinión descuidó las preocupaciones de la gente”, remarcó.



El exmandatario agregó que “la gente lo que hoy día pide es tranquilidad, seguridad, paz. Lo que pide es controlar la inflación, más oportunidades de empleo, mejores salarios, una reforma profunda a la salud. Esas son las grandes necesidades y urgencias de las personas, y yo creo que el Gobierno debería alejarse del proceso constitucional y concentrarse en gobernar”.



Acerca de la razón por la que no se pronunció sobre el plebiscito, sostuvo que “yo creo que era el tiempo de la sociedad civil, que se expresara con libertad, con profundidad. Los políticos hablan mucho y a veces hay que escuchar a la gente”.



“En cierta forma me pronuncié. Cuando envié una carta a la Convención, establecí mi posición, que yo creía que la Constitución debe ser un gran marco de unidad, estabilidad, que no divida al país, que se haga cargo de los problemas y de las oportunidades, y que no debía ser partisana”, aclaró.



Añadió que la propuesta era “muy mala para Chile, para su futuro, y por eso yo voté Rechazo”, señalando que el trabajo del nuevo órgano no debería tomar más de seis meses y que “el consejo convencional debe ser mucho más pequeño que los 155 anteriores”.

PROCESO CONSTITUYENTE

Piñera abordó en T13, en tanto, el proceso constituyente, el estallido social y la posibilidad de volver a La Moneda

El expresidente pidió “más prudencia” a la ministra del Interior, Carolina Tohá. Esto último después de que la secretaria de Estadp afirmase que el Gobierno debió hacerse “cargo de una situación de mucho descontrol” respecto a la delincuencia.



“Al mismo tiempo que están las encerronas, está el problema del orden público, el descontrol de la fronteras, la violencia en el sur, y así entró el gobierno del Presidente Boric, con esta realidad desatada”, indicó Tohá a 24 Horas.



Piñera añadió que “entre marzo de este año y el mes de agosto, los delitos violentos crecieron más de 80%. (…) Las encerronas han crecido mucho más, ahí estoy metiendo homicidios, hurto con violencia, encerronas”.



El exgobernante emplazó al Presidente Boric: “Todavía está en el Congreso la ley que crea un nuevo sistema de inteligencia, que es indispensable; la ley para combatir mejor el terrorismo, para combatir mejor el narcotráfico, para combatir el robo de madera; la modernización de Carabineros. Ahí hay una agenda que la necesitamos con urgencia y que lleva años en el Congreso”.



Por otro lado, Piñera recordó la noche del 15 de noviembre, cuando se concretó el Acuerdo por la Paz, la Justicia Social y una Nueva Constitución.



“Yo recuerdo esa noche en mi oficina, había mucha gente, opiniones muy fuertes y muy encontradas. Unos para un lado, otros para el otro, y en un momento dado yo les pedí que salieran y que me dejaran solo. Reflexioné, recé, y pedí ayuda. Y vi que tenía dos caminos, el camino de la fuerza, o el camino de la democracia, y opté por el camino de la democracia”, indicó.



El expresidente lamentó que “los convencionales -no solamente cometieron excesos, abusos, y cosas increíbles- sino que además se dedicaron a nada más que a cosas de interés particular”.



Respecto al proceso constituyente tras el triunfo del Rechazo, el exjefe de Estado apuntó a que “tiene que haber dos factores fundamentales. Uno es la legitimidad y eso requiere la participación y el voto de la gente, por tanto, tenemos que tener un consejo ciudadano elegido. Otro es la calidad de la Constitución”.



Sobre la inclusión de un comité de expertos, indicó que “hay que combinar las dos cosas. Una forma es que los expertos participen antes de la Convención y, por ejemplo, fijen un marco, fijen los bordes, fijen los principios básicos que se deben respetar, o pueden participar en la Convención. Eso es lo que estamos discutiendo ahora”.



“Lo otro es el fondo: yo creo que aquí en el fondo, tenemos que aprender la lección. Es muy importante que la nueva Constitución una y no divida a los chilenos, que cree un sistema político que funcione, con los tres poderes del Estado independientes, respetados, no como pretendió el proyecto de Constitución anterior de degradar al poder judicial a un sistema judicial”, complementó.



Finalmente, consultado si tiene alguna intención de ser presidente por tercera vez, Piñera respondió: “No estoy en ningún ánimo de ser candidato. Sí voy a seguir comprometido con la vida pública, con los intereses de los chilenos, pero desde una segunda línea”.