Plan Calles Protegidas: se han hecho más de 720 mil controles de tránsito

El Gobierno entregó un balance del Plan Calles Protegidas a un año de su implementación. La medida ha permitido realizar más de 720 mil controles de tránsito y más 2 mil operativos de fiscalización a lo largo del país.



El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, detalló este miércoles que el plan busca aumentar las fiscalizaciones a todo tipo de vehículos con el fin de garantizar “que estén en condiciones adecuadas para poder circular”.



En esa línea, precisó que en 170 mil casos de los 720 mil controles se cursaron infracciones, mientras que en 10 mil ocasiones se quitó el automóvil a los conductores, ya sea por falta de documentos o bien por manejar bajo la influencia de alcohol o drogas.



El secretario de Estado indicó que durante el último año hubo un 20% más de fiscalizaciones de tránsito, y que en el caso de las motocicletas se efectuaron 60 mil inspecciones. Asimismo, mencionó que antes 4 de cada 10 motos presentaba irregularidades, pero que en la última semana esa medición pasó a 2 de cada 10.



En tanto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que “para los objetivos de priorizar la seguridad de las personas este tipo de esfuerzo tiene un impacto gigantesco” y que “los vehículos que circulan en nuestras calles, sean automóviles, sean buses, camiones, motocicletas, son factores de transporte, pero son factores de riesgo también”.



“Cuando no están con sus condiciones técnicas al día, cuando se conducen por personas que no tienen documentación, cuando se conducen de manera irresponsable o bajo el efecto de alcohol o drogas, ciertamente tienen una capacidad de causar daños, de causar siniestros, de lesionar personas, de hacer que pierdan la vida personas, que es una prioridad de seguridad”, agregó.



En tanto, la jefa de Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, general Marcela González, aseguró que “seguiremos apoyando este plan del Ministerio de Transportes, trabajando en conjunto, porque estamos convencidos que estando en las calles presentes, inhibe la inconducta no solamente de la Ley de Tránsito, sino que también disminuye el delito”.