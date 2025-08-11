Home Vanguardia "“poco hombre” y “¿en qué universidad estudiaste?”: el tenso cruce..."

“Poco hombre” y “¿en qué universidad estudiaste?”: El tenso cruce de Luis Mateucci y el abogado de Daniela Aránguiz

El chico reality tuvo un duro intercambio de palabras con Claudio Rojas, abogado de Aránguiz, a raíz de la demanda que interpuso la ex “Mekano” en contra del argentino.

Leonardo Medina
Momentos de tensión se vivieron en el reciente capítulo del programa de Chilevisión, “Primer Plano”, luego de un áspero cruce protagonizado por Luis Mateucci y Claudio Rojas, abogado de Daniela Aránguiz. 

La discusión tuvo relación con la querella por injurias que interpuso Aránguiz en contra del chico reality, su expareja, y una demanda por una supuesta deuda impaga del argentino.

Bajo este contexto, Mateucci y Rojas fueron invitados al mencionado programa, y en un momento de la conversación, se enfrascaron en un duro intercambio de palabras.

“Cuando uno tiene una pareja, o una expareja, me imagino que no vas por la vida refiriéndote así a tu expareja. Puede que ella haya hablado mal de ti (…) Tú podrías haber ejercido las acciones que tú pienses correspondiente”, manifestó Rojas en el espacio televisivo. 

Asimismo, indicó que “lo que yo básicamente reclamo es que si vas a tener una pareja, por lo menos mantén un buen recuerdo de ella y sé consecuente y caballero (…) En el momento que tú la tratas de esa manera y hablas de esa manera de ella, estás siendo un poco hombre”. 

Frente a esto, Mateucci reaccionó molesto y señaló que “es fácil para un abogado que estudió tantos años Derecho decir poco hombre a una persona (…) es muy fácil, después de las barbaridades que ella dijo”. 

“Si te gusta andar jodiendo por acá con una y con otra, báncate lo que la mujer pueda decir de ti”, añadió el abogado, a lo que Luis respondió: “Tené cuidado con lo que estás diciendo de mí”.

Acto seguido, Rojas insistió en que “ponte los pantalones, y no andes hablando mal de las mujeres”.

“Vos estás diciendo que yo soy poco hombre y le estás aplaudiendo a esa (Daniela Aránguiz). ¿En qué universidad estudiaste? Decíme que yo voy a ir también ¿Online estudiaste? Me imagino, porque si no para decir semejante barbaridad”, expresó Mateucci. 

Finalmente, Rojas mencionó que “te voy a decir dónde está la universidad para ver si la puedes pisar alguna vez, que sería bastante bueno. Te hace falta educación de hombre, de caballero, para respetar a una mujer”.

Source: La Nación
https://www.lanacion.cl

