Política Nacional Migratoria: Empadronamiento partirá en julio

La titular del Interior, Carolina Tohá, sostuvo que “el empadronamiento no va a significar la regularización, pero nadie va a poder regularizarse si no está empadronado. No va a ser condición suficiente, pero sí va a ser condición necesaria. Lo que nos va a generar este proceso de empadronamiento es que aquellas personas que están en el territorio nacional, es que cada vez que tengan contacto con la autoridad, van a saber quiénes son, (que) hoy día no lo sabemos; vamos a saber su historial, que hoy no lo sabemos”.