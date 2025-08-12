Posible vuelco en caso María Ercira: hallazgo y sospecha de recolectores de basura podrían dar un giro a la investigación

En mayo pasado se cumplió un año de la desaparición de María Ercira Contreras en Limache. Esta semana surgieron nuevos antecedentes que apuntan directamente al lugar donde fue vista por última vez la adulta mayor.

En julio, el programa “La tarde es nuestra” obtuvo imágenes exclusivas que muestran a una persona con características similares a la mujer extraviada. La fotografía fue captada en un terminal de buses del país, pero nunca se logró confirmar su autenticidad.

El caso mantiene muchas interrogantes para la familia de María Ercira Contreras, especialmente por la negativa a entregar todas las grabaciones del restaurante donde estuvieron ese día. La PDI solicitó las últimas 24 horas de registro, pero solo recibieron grabaciones correspondientes a un par de horas.

CASO MARÍA ERCIRA: NUEVAS PISTAS PODRÍAN DAR UN GIRO A LA INVESTIGACIÓN

Este lunes, el matinal de CHV entregó nuevos antecedentes del caso. Sergio Jara, integrante del programa, reveló información que involucra a los recolectores de basura que trabajaban en la zona. Según lo indicado, estos trabajadores encontraron joyas al día siguiente de la desaparición.

La familia habría llegado a esta versión por su cuenta, y los antecedentes ya fueron entregados a la Fiscalía. También se indicó que los recolectores trabajaron con normalidad el 13 de mayo de 2024, pero al llegar al Fundo Las Tórtolas, advirtieron algo inusual.

“Ellos levantan la basura del patio del fundo y siempre ingresaban al restaurante, pero esta vez no los dejaron entrar“, relató el panelista, subrayando que aquello era extraño, pues siempre tenían acceso al recinto.

Asimismo, indicaron que los desechos eran más pesados de lo habitual: “encontraron que el peso era distinto en comparación a lo que ellos venían haciendo tradicionalmente”, agregó Jara.

Finalmente, el grupo de recolectores halló elementos claves: un collar y un anillo, los cuales actualmente están siendo periciados.