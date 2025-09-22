“Preservar la paz con diálogo”: Maduro pide a Trump sostener una reunión en el marco del despliegue militar en el Caribe

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó este domingo las acusaciones de narcotráfico realizadas por Estados Unidos e invitó a su par estadounidense, Donald Trump, a “preservar la paz con diálogo”, en una carta difundida por el gobierno venezolano.

Estados Unidos desplegó ocho buques en el Caribe con el argumento de combatir el tráfico de drogas y, hasta ahora, destruyó al menos tres embarcaciones de presuntos narcotraficantes que habían salido desde Venezuela, lo que dejó 14 fallecidos.

La administración de Trump acusa a Maduro de mantener nexos con el narcotráfico y ofrece 50 millones de dólares por su captura, aunque el mandatario venezolano rechazó los señalamientos en su carta. “Es el peor de los fake news que se ha lanzado contra nuestro país para justificar una escalada a un conflicto armado que le haría un daño catastrófico a todo el continente”, afirmó Maduro en el texto.

Venezuela denunció una “amenaza militar” tras el despliegue de los buques estadounidenses. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, habló el viernes de una “guerra no declarada”.

“Lo invito Presidente a preservar la paz con diálogo y entendimiento en todo el hemisferio”, agregó Maduro. “Presidente, espero que podamos juntos derrotar estos fake news que llenan de ruido una relación que tiene que ser histórica y pacífica”.

El mandatario aseguró que Venezuela es un país “libre de producción de drogas” y que solo un 5% de la droga producida en Colombia intenta ser trasladada a través de su territorio.

“Un dato muy relevante es que este año ya hemos neutralizado y destruido más del 70 por ciento de ese pequeño porcentaje que intentan cruzar por esa extensa frontera, de más de 2.200 kilómetros que tenemos con Colombia”, indicó.

ATAQUE A LANCHA RÁPIDA

El domingo por la mañana, República Dominicana reportó un ataque estadounidense contra una embarcación que trasladaba droga cerca de sus costas.

“A raíz de un golpe militar aéreo de los Estados Unidos contra una lancha rápida de narcoterroristas que transportaba aproximadamente 1.000 kilogramos de presunta cocaína”, se incautaron “377 paquetes de la sustancia a 80 millas náuticas al sur de Isla Beata, provincia de Pedernales”, informó Carlos Devers, vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Una fuente cercana a la investigación en Santo Domingo señaló que el barco del cual se incautó la droga provenía “sin duda” de Venezuela.

“Esas pacas (paquetes) que yo vi, esos colores, no los había visto como los de Colombia, porque los del Colombia son una paca diferente. Es un saco como con una raya. Estas -las destruidas- tienen muchas rayas”, relató la fuente.

El presidente Trump publicó el viernes un nuevo video que, según él, mostraba un ataque estadounidense que acabó con tres “narcoterroristas” en un barco que transportaba droga hacia Estados Unidos. Sin embargo, no aclaró si este ataque era uno de los ya mencionados en los últimos días o si se trataba de uno distinto.