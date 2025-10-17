Presidente Boric decretó Duelo Oficial tras muerte de piloto de la FACH en Campos de Hielo Sur

El Presidente Gabriel Boric decretó Duelo Oficial para este viernes 17 de octubre, luego de que se confirmara el lamentable fallecimiento del capitán Sergio Hidalgo, el piloto que conducía el helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), que sufrió un accidente en Campos de Hielos Sur, Región de Aysén.

La mañana de este viernes se confirmó el hallazgo del helicóptero Black Hawk, tras la pérdida de su rastro con cuatro tripulantes a bordo, tres de los cuales sobrevivieron.

El Gobierno de Chile emitió un comunicado, donde señala que “adhiere al sentimiento de pesar y para honrar el legado de servicio al país que deja la valiosa trayectoria del capitán Hidalgo decreta para este viernes 17 Duelo Oficial”, consignó T13.

“Enviamos nuestras condolencias a su familia, seres queridos y a todos los funcionarios y funcionarias de las Fuerza Aérea de Chile, quienes desempeñan, entre muchas de sus funciones, un rol clave para acercar servicios a las personas que viven en las zonas más aisladas de nuestro país”, agrega el escrito.

Mediante sus redes sociales, el Mandatario agregó que “a sus familiares, seres queridos y a toda la Fuerza Aérea de Chile, un gran abrazo en este difícil momento, sepan que todo el país está con ustedes”.

El Duelo Oficial se declara por un decreto supremo que dicta el Ministerio del Interior y contempla el izamiento de la bandera a media asta en el Palacio de La Moneda y en las Oficinas y Reparticiones Públicas, así como en las unidades de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Además de la suspensión de los actos o ceremonias de Gobierno que revistan el carácter de festejo.