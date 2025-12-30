Home Nacional "presidente boric encabezó entrega de los premios nacionales 2025..."

Presidente Boric encabezó entrega de los Premios Nacionales 2025

En la instancia fueron reconocidos con el Premio Nacional 2025: Juan Casassus en Ciencias de la Educación; José Bengoa en Humanidades y Ciencias Sociales; Alejandro Maass en Ciencias Exactas; Delia Vergara en Periodismo; Alejandro “Mono” González en Artes Plásticas; Jaime Vadell en Artes de la Representación y Audiovisuales; y Ramón Díaz Eterovic en Literatura.

Patricia Schüller Gamboa
El Presidente Boric encabezó la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales 2025 en el Patio de Los Cañones del Palacio de La Moneda.

“Tienen obras que nos hablan de Chile, de su desarrollo, que han empujado a nuestro país a ser de una u otra forma un poquito mejor. Acá cada uno tiene su propia fanaticada. Pero afuera todavía hay muchos que no los conocen”, destacó el Mandatario.

Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, señaló que “las y los galardonados cuentan con trayectorias sólidas y de excelencia, con contribuciones significativas en sus campos de estudio; pero no solo eso, cada uno de ellos ha sido capaz de extrapolar sus conocimientos a la sociedad chilena, aportando al desarrollo y la recuperación de diversas comunidades desde su experticia, y eso nos parece fundamental para el crecimiento de nuestro país”.

En mayo de 2025 se aprobó la ley para reponer la entrega anual del Premio Nacional de Literatura, tal como ocurría desde 1942 a 1972, lo que permitirá entregar el reconocimiento todos los años de forma alternada (en los años pares a escritores de poesía y en los años impares a escritores de narrativa).

Al respecto, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, afirmó que “estamos muy orgullosos de esta nueva entrega de Premios Nacionales que se da en un contexto muy especial, ya que tenemos la oportunidad de entregar por primera vez de manera anual el Premio Nacional de Literatura, luego de haber impulsado el proyecto de ley para hacer esto posible. Los tres galardonados son grandes figuras en cada una de las disciplinas que representan”.

La ceremonia contó con la presentación del Coro Pudahuel y además se rindió homenaje a los Premios Nacionales que partieron este 2025: Héctor Noguera, Iván Núñez, Gastón Soublette y Gonzalo Díaz.

