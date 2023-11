Presidente Boric le pidió renuncia a director de Educación Pública, Jaime Veas

El Presidente Gabriel Boric solicitó la renuncia del director de Educación Pública, Jaime Veas, tras la crisis del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama, donde los profesores estuvieron en paro durante 77 días



La información fue entregada por el propio Veas, a través del grupo de WhatsApp donde comparte con los directores ejecutivos de los distintos SLEP que ya comenzaron su proceso de instalación, mediante los traspasos de colegios municipalizados.



Veas asumió en octubre de 2022. Es profesor de Enseñanza Media en Historia y Geografía de la Universidad de Chile y magíster en Educación con Mención en Gestión Educacional de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.



La senadora DC por Atacama, Yasna Provoste, afirmó este lunes que no están las “condiciones mínimas” para el regreso a clases en las escuelas de la región, tras el paro de los profesores en protesta por las condiciones de los colegios traspasados a los SLEP.



El regreso de los estudiantes se inició la semana pasada de manera parcelada, con tiempos reducidos de clases, pero la parlamentaria, integrante de la Comisión de Educación del Senado, aseguró que las condiciones mínimas para el retorno aún no se cumplen y arremetió contra la gestión del ministro Nicolás Cataldo.



“Las clases se reanudaron, aunque no se había cumplido con las condiciones mínimas en varios establecimientos. Resulta bien decepcionante, yo estuve el viernes en el Colegio de Profesores de Atacama en Copiapó, y ellos planteaban las difíciles condiciones”, dijo la exministra.



“Incluso durante la semana un grupo de profesoras tuvo que comunicar que no se podía hacer clases por falta de alimentación, por falta de transporte”, añadió la parlamentaria DC.



Además, Provoste recordó que el Mineduc anunció un gran despliegue por la región ante la crisis, pero que los resultados no fueron los que se esperaban.



“Hace poco menos de una semana vimos grandes fotos, titulares, gran despliegue por Atacama, y uno dice a qué van, si es que no van a organizar, a planear, que todo funcione”, se preguntó.



“La disposición de las comunidades educativas fue ingresar incluso sin que estuvieran las condiciones mínimas habilitantes. De hecho, esto ocurrió el martes de la semana pasada, nosotros ya el miércoles empezamos a recibir fotografías de fecas de roedores en las salas de clases”, aseveró Provoste.



Finalmente, expresó que “no se cumplen condiciones tan básicas, tan mínimas como garantizar la alimentación para los niños. Eso es lo que está pasando en la región”.