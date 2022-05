Presidente Boric promulgó la ley que reajusta el sueldo mínimo

El Presidente Boric promulgó este lunes la ley que incrementa el salario mínimo a $380 mil de forma retroactiva, para que desde el 1 de agosto alcance los $400 mil, y que además otorga una subvención a las pequeñas y medianas empresas.



“Nuestro Gobierno está profundamente comprometido con la promoción del trabajo decente que garantice que las y los trabajadores de nuestro país puedan tener un ingreso justo. Eso implica también avanzar hacia una nueva diversificación de la economía, que nadie se quede atrás, que las pymes no se queden atrás”, comenzó expresando el Mandatario.



Boric continuó haciendo hincapié en que “eso es tremendamente relevante en particular, porque hoy el nivel de concentración de las ventas en Chile es demasiado alto. Y eso se vincula directamente con un problema más profundo que tenemos en nuestro país, que es la falta de cohesión social”.



“Lo que estamos impulsando no es en contra de nadie. Lo que estamos impulsando son acuerdos que vayan en beneficio de todos los ciudadanos de nuestro país, y para eso requerimos el concurso de las grandes empresas, que no se queden atrás las pymes, la voluntad y compromiso de todos los integrantes de nuestro gobierno, y la disposición transversal del parlamento”, indicó.



A continuación, el Jefe de Estado expresó su gratitud hacia los legisladores: “Quiero agradecer a los parlamentarios de todos los sectores políticos, porque dieron una tramitación rápida a este proyecto, en donde se mejoraron aspectos, en donde la discusión tuvo altura de miras, y donde demostramos que cuando nos ponemos objetivos comunes, podemos sacar las cosas adelante en Chile”.



El Presidente recordó el trabajo hecho por las administraciones anteriores: “Esto se hizo sobre la base de lo que en su momento construyeron Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet, Piñera, y los diferentes gobiernos con los esfuerzos que pudieron hacer en su momento. Quiero insistir con este punto que me importa mucho recalcar: estamos construyendo sobre la base de lo que hicieron quienes nos antecedieron”.



“El rol de la CUT, el rol de los trabajadores y trabajadoras organizadas para nosotros es fundamental. El poder haber llegado a puerto con un acuerdo que no se daba hace seis años, es para nosotros tremendamente importante y es algo que esperamos sea la tónica, el diálogo”, resaltó.



Respecto a las instancias de conversación, Boric reconoció que “a veces vamos a tener diferencias. Es parte de la esencia de las organizaciones sindicales el plantear sus posturas al Gobierno, pero aquí siempre van a estar abiertas las puertas del diálogo y la conversación porque queremos ser el Gobierno de las y los trabajadores”.



“Quiero valorar muchísimo al acuerdo que se ha llegado con las pymes. Es particularmente importante porque nos recuerda de que acá nadie se puede quedar atrás, y que esto no es contra alguien, sino que desde el Estado hay que hacer el esfuerzo para que vayamos al ritmo del más lento, sin dejar de avanzar”, concluyó.