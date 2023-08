Presidente Boric salió de La Moneda y se sumó a manifestación contra la ley de usurpaciones

El Presidente Gabriel Boric abandonó La Moneda y se sumó a una manifestación de pobladores de tomas que protestaron en el centro de Santiago en contra de la ley de usurpaciones que se tramita en el Congreso.



La manifestación fue convocada por comités de pobladores sin casa que marcharon por la Alameda hacia La Moneda, donde el Mandatario los arengó megáfono en mano.



La ley de usurpaciones sanciona las ocupaciones ilegales de terrenos y entre sus disposiciones más polémicas se incluye la autodefensa de los propietarios.



El Gobierno advirtió que no permitirá que se promulgue una ley que promueva el enfrentamiento entre civiles, mientras que el Frente Amplio y el Partido Comunista han votado permanentemente en contra de este proyecto.



Este miércoles en la tarde fue aprobado en general por la Sala de la Cámara de Diputados, pero en la noche la Comisión de Seguridad Ciudadana rechazó las indicaciones del Ejecutivo. Por ende, el texto volverá a la Sala tal cual como salió en la jornada de este miércoles.



El texto, en segundo trámite legislativo, establece sanciones más estrictas al delito de usurpación de propiedades. Modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, amplía el período de flagrancia y facilita la detención de los ocupantes.



Una de sus disposiciones más polémicas es el de la legítima defensa privilegiada de los propietarios y el concepto de flagrancia permanente. El Gobierno advirtió que no permitirá en esta ley una indicación de esta naturaleza, porque promueve el enfrentamiento violento entre las personas.



Entre los principales objetivos del proyecto está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación u ocupaciones, extendiendo el período de flagrancia tratándose de este delito.



Asimismo, permite, tanto durante la investigación del delito como al presentarse demanda civil, la restitución anticipada del inmueble ocupado. Adicionalmente, autoriza la aplicación de técnicas especiales de investigación en la persecución de las usurpaciones.



Igualmente, castiga con penas de presidio la celebración con engaño de compraventas o arrendamientos de sitio ocupado ilegalmente. Incorpora restricciones en las normas para regularizar la pequeña propiedad raíz, mientras exista juicio pendiente por usurpación.



Junto con ello, modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para sancionar al ocupante ilegal que pretenda transferir el dominio de lotes de terrenos tomados.



POSICIÓN DEL GOBIERNO



La ministra del Interior, Carolina Tohá, recordó que la usurpación no está permitida en la actual legislación, la que necesita ser actualizada por no ser efectiva debido a la realidad presente.



Explicó que hoy la usurpación va desde la necesidad de vivienda de las personas que viven en campamentos, hasta los loteos irregulares, las tomas de segunda vivienda y las acciones violentas de la Macrozona Sur.



Por ello dijo que es necesario legislar para hacer la diferenciación, sancionando la comisión del delito, sin castigar a las personas de menores recursos.



Además, rechazó la posibilidad de la autotutela o legítima defensa de los propietarios, y advirtió que el Gobierno no permitirá una ley que posibilite el enfrentamiento entre personas.



Agregó que el Ejecutivo decidió retirar la urgencia a la tramitación del proyecto, para posibilitar los cambios necesarios.