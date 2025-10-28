Presidente Boric viajará este martes a Corea del Sur para participar en la APEC

El Presidente Gabriel Boric viajará este martes a Corea del Sur para participar del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que celebra su cumbre de líderes entre el 31 de octubre y 1 de noviembre.

El Mandatario viajará al mediodía de este martes y llegará al continente asiático la mañana del jueves (hora local). Primero, aterrizará en Seúl, para visitar el Instituto de Ciencia y Tecnología y para reunirse con el exsecretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon. Una cita que se prevé clave para la campaña de Michelle Bachelet al cargo, consignó Emol.



Ese mismo jueves, el Presidente se trasladará hasta Gyeongju, sede de la APEC. Estará acompañado del canciller, Alberto van Klaveren, y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, además de una amplia comitiva empresarial.

A la APEC también asiste el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En su gira por Asia, el Mandatario sondea una reunión con el líder chino, Xi Jinping, en medio de la tensión entre ambas potencias por las restricciones chinas a las exportaciones de minerales de tierras raras.

¿Qué busca Corea del Sur con esta cumbre?

En esta edición, el lema propuesto por el país anfitrión, Corea del Sur, que recoge el testigo de Perú y se lo cederá a China para el próximo año, es “Construyendo un mañana sostenible: conectar, innovar, prosperar”, consignó Biobío.

“Este lema refleja nuestro deseo colectivo de crear una comunidad Asia-Pacífico más conectada, más inclusiva y más innovadora, que pueda seguir creciendo de forma sostenible en medio del rápido cambio y la incertidumbre”, dijo el lunes la subdirectora de Seguridad Nacional surcoreana, Oh Hyun-joo, en una conferencia en Seúl.

“Otra prioridad va a ser el tema demográfico: las bajas tasas de natalidad, el envejecimiento de la población y cómo mantener activa la fuerza laboral”, dijeron a la Agencia EFE fuentes de la APEC.

Reunión Trump-Xi

La atención estará puesta en la eventual reunión entre los presidentes de EEUU y China, Donald Trump y Xi Jinping, que coincidirán en Corea del Sur por primera vez desde que el magnate regresó a la Casa Blanca y que en principio tendrá lugar el jueves 30 antes de que arranque la cumbre de líderes.

Se espera que ambos mandatarios aborden la disputa comercial entre sus países tras meses de tensiones por los aranceles y las cadenas de suministro, y después de que este fin de semana sus equipos negociadores llegaran a un principio de acuerdo durante reuniones en Kuala Lumpur.