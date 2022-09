Presidente de la Cámara y decisión de Chile Vamos: “Los planteamientos son totalmente atendibles”

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), se refirió a la decisión de Chile Vamos de no participar en la reunión por el proceso constituyente del próximo jueves. Todo, debido al anuncio de un supuesto acuerdo entre partidos, que finalmente la oposición negó.



Soto señaló que le “parece que muy relevante que todos los actores, que son parte de este proceso, todos los interlocutores, se sientan cómodos y tranquilos respecto a que el diálogo se va a desarrollar de buena fe, en función de trabajar en un acuerdo colectivo que permita llegar a una certeza, que es habilitar una nueva hoja de ruta de cambio constitucional”.



De esta manera, el presidente de la Cámara, añadió que “desde esa perspectiva, yo efectivamente he estado conversando el día de hoy con diferentes de Chile Vamos -lo vamos a seguir haciendo durante la tarde y durante el transcurso de la mañana- y me parece que los planteamientos de Chile Vamos son totalmente atendibles”.



“Creo que hay que ver efectivamente las metodologías de trabajo para establecer esas condiciones, esas garantías para todos los actores, de manera tal, de que exista un diálogo con una adecuada representación en proporción a la representatividad que cada uno tiene en el Congreso Nacional”, manifestó Soto.



Y enfatizó en que es “muy relevante que, más allá de las fechas, más allá de los días -que no es lo importante acá- el proceso de diálogo continúe, y nosotros vamos a insistir en todo el esfuerzo que estamos haciendo para llegar a un entendimiento. Y ese entendimiento no solamente tiene que ver con los procedimientos”.



Añadió que “las diferencias principales, más que los procedimientos, están radicadas hoy día en los contenidos y en los detalles respecto de este nuevo proceso Constituyente y, por lo tanto, lo que hay que hacer es revisar la metodología de trabajo, hacer que todos los actores se sientan efectivamente bien representados y cómodos”.



“Y a partir de allí entrar, a través de una mesa técnico-política con buena representación, a ese detalle y a esos contenidos, porque ahí justamente es dónde están las diferencias”, concluyó.