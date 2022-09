Chile Vamos afirma que no asistirá a la reunión de este jueves por el nuevo proceso constituyente

Los líderes de Chile Vamos anunciaron durante este martes, que no asistirán a la reunión que se realizará este jueves en el ex Congreso Nacional para determinar el futuro del proceso constituyente.

El presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, afirmó que “hemos tomado la decisión de no asistir el jueves, porque creemos que, sin lugar a dudas, que se anuncien acuerdos que no han sido tomados nos parece que es faltar a la verdad, faltar a las formas. Además, la insistencia que han hecho partidos del oficialismo demuestra que no se ha aquilatado el resultado del 4 de septiembre. En ese contexto, nosotros no asistiremos a esa reunión”.

“Hemos pedido que se reprograme, pero además, que se rebaraje quiénes están en esa mesa, porque no es lo mismo el peso específico de cada uno de los partidos (en el Congreso). Si vamos a llegar a un acuerdo, se requiere un rebarajuste de las fuerzas políticas”, agregó Chahuán.

Sobre el rol del Gobierno en el proceso, el presidente de RN señaló que “lo que se pide es que si acompaña, acompaña, pero no pautee. Acá hemos vivido unos días en que el Gobierno ha pauteado y no estamos dispuestos”.

En tanto, el líder de la UDI, Javier Macaya, insistió en que el Ejecutivo no debe participar en las negociaciones: “Yo creo que es prudente que el Gobierno no esté en la mesa en esta etapa”.

Macaya defendió al sector y enfatizó que “los compromisos nosotros los cumplimos, que eso no se ponga ninguna duda respecto a que nuestra voluntad de tener una nueva y buena Constitución sigue vigente, y a calmar la ansiedad”.