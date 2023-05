“Protestas nacionales”: Mensaje de Escalona desata molestia en la oposición

Controversia causó el secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, después de llamar a protestas nacionales “para frenar la regresión ultraconservadora”, en alusión al triunfo de Republicanos en las elecciones de consejeros constitucionales.



“Hace 40 años el pueblo chileno mediante las protestas nacionales supo levantarse unido en contra de la dictadura, hoy nuevamente debe unirse para frenar la regresión ultraconservadora”, escribió el exsenador en sus redes sociales.



En reacción, el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, acusó que “antes de la elección hablaban de la democracia y que el pueblo se exprese. Cuando el pueblo se expresa de una manera que no les gusta empieza a aparecer todo lo totalitario que llevan dentro. Entonces, ¿vamos a respetar la democracia sólo cuando ganamos o la respetamos cuando ganamos y perdemos?”.



En tanto, su par de la UDI, Guillermo Ramírez, advirtió que “al hacer alusión a las protestas, Escalona está llamando al desorden público. Esto no solo es antidemocrático habiendo tenido elecciones el domingo; sino que le agregaría al Gobierno un problema más de orden público. Escalona tiene que calmarse”.



Mientras que el diputado Francisco Undurraga, de Evópoli, aseguró que las declaraciones “no contribuyen en nada a lo que necesita nuestro país, que es construir acuerdos en torno al diálogo. Nosotros lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo e incluso se nos ha criticado por lo mismo”.



“Le recuerdo, adicionalmente, que este proceso constituyente nace desde la voluntad popular y con la democracia no se juega“, advirtió.



La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, se desmarcó del tuit. “Me parece que si él le puso el logo del partido no corresponde. Puede ser una opinión personal de él y tal vez de ayer que se hizo un conversatorio sobre el inicio la lucha contra la dictadura, es un momento que se une la ciudadanía para decir basta a un régimen autoritario, pero es evidente que las condiciones políticas actuales son distintas”, indicó a EmolTV.



“Nosotros como Partido Socialista somos un partido que nace fundado en la valorización de la democracia, que es tal vez el sello que distingue al PS como un partido de izquierda democrático a ultranza, en sus estatutos fundacionales de hace 90 años”, añadió.



Escalona defendió su mensaje. En Radio Biobío, el timonel PS dijo que “de que hay que unirse, hay que unirse. Naturalmente que ellos presentan esta idea como el desorden público. Están mostrando la hilacha”.



“Lo mismo que pasaba en el tiempo de Pinochet. Cuando uno reclamaba por el retorno a la democracia, la dictadura decía ‘la subversión’, o sea, la misma receta: manipular las opiniones que son distintas”, agregó.