Puesto fronterizo en Colchane fue atacado por tres personas y un cabo segundo resultó lesionado

Al menos tres individuos atacaron la madrugada de este jueves un puesto de observación del Ejército de Chile ubicado en la comuna de ColchaneRegión de Tarapacá, dejando herido a un cabo segundo perteneciente a la Brigada Motorizada Huamachuco.

Según información a la que accedió Radio Cooperativa, el hecho ocurrió cerca de las 04:30, cuando personal militar detectó a un individuo cruzando por un paso no habilitado.

Al acercarse a una torre de iluminación, el sujeto comenzó a atacarla, provocando el apagado de las luces del puesto de vigilancia.

Un cabo segundo, que realizaba labores de control y fiscalización fronteriza, descendió desde el observatorio para verificar la situación y fue agredido por al menos tres personas, quienes lo golpearon y lanzaron al suelo, consignó el medio citado.

El funcionario utilizó su escopeta antidisturbios para repeler el ataque, logrando disuadir a los agresores, que huyeron hacia territorio boliviano.

El Ministerio Público de la Región de Tarapacá se encuentra indagando el hecho.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton (Referencial)
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

