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Qué hacer en Concepción: descubre dónde comprar fajitas con distintos rellenos y acompañamientos

Desde fajitas con camarones y guacamole hasta preparaciones con pollo y falafel, Concepción cuenta con distintos locales para disfrutar de esta preparación, así que revisa cuatro alternativas y sus variedades.

Natalia Hess
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Qué hacer en Concepción: descubre dónde comprar fajitas con distintos rellenos y acompañamientos

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres disfrutar de una preparación fresca y llenadora, las fajitas son una alternativa para probar distintas combinaciones de ingredientes. En la ciudad hay locales que ofrecen opciones con pollo, carne, camarones y falafel, además de diferentes verduras, quesos y salsas.

Algunos locales permiten la posibilidad de personalizar los ingredientes y acompañamientos, por lo que, a continuación, te mostramos cuatro lugares donde puedes encontrar fajitas en Concepción.

Qué hacer en Concepción: locales con fajitas de pollo, carne y combinaciones personalizadas

Súper Fajita 

Dirección: Paicaví 312, Local 11, Concepción, BioBío.

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres probar distintas variedades de esta preparación, Súper Fajita cuenta con varias alternativas en su menú. Entre sus especialidades están la Aqua Fajita, con camarón, guacamole, lechuga, choclo, morrón y cebolla caramelizada, y la Flash Fajita, que combina pollo, huevo, choclo, queso, guacamole y aceitunas.

También ofrece opciones como la Bati, Capitán, Hulk, Iron, Spider y Thor Fajita, con diferentes combinaciones de carnes, verduras y quesos. Además, cuenta con la Arma Fajita, que permite elegir una proteína, cuatro ingredientes y una salsa para crear una combinación propia.

Nápoles 

Dirección: Freire 247, Concepción, BioBío.

Nápoles es una de las alternativas para quienes buscan dónde comprar fajitas en Concepción. El local ofrece distintas variedades de esta preparación, entre ellas opciones con pollo y otros rellenos que permiten disfrutar de diferentes combinaciones.

Además, cuenta con diversos acompañamientos para complementar las fajitas, por lo que es una alternativa para quienes prefieren elegir entre distintos sabores al momento de comer.

Qué hacer en Concepción: dónde encontrar fajitas de inspiración árabe y shawarmas

Sultan Al Shawarma  

Dirección: Barros Arana 244, Concepción, BioBío.

Si quieres probar fajitas con sabores de inspiración árabe, Sultan Al Shawarma cuenta con distintas alternativas en su menú. Entre ellas está la Fajita Shawarma, preparada con pollo al cardamomo, lechuga, tomate, pepinillo y pasta de ajo. También ofrece la Fajita Kawarma, que lleva carne de vacuno, lechuga, tomate, cebolla y salsa de tahine.

Otra opción es la Fajita Mixta, que combina pollo y carne con cebolla, perejil, tomate, pepinillo, salsa de tahine y pasta de ajo. Además, cuenta con alternativas veganas, como la Fajita Falafel, elaborada con croquetas de garbanzo, lechuga, tomate, pepinillo y hummus tahine.

Döner Kebab

Dirección: Anibal Pinto 675, Loc 9, Concepción, BioBío.

Otra alternativa para quienes buscan qué hacer en Concepción y probar fajitas con distintos acompañamientos es Doner Kebab. Entre sus opciones está la fajita tradicional, que incluye lechuga, tomate y salsa árabe. También ofrece falafel, elaborado con lentejas, garbanzos o verduras, acompañado de salsa árabe.

Además, cuenta con preparaciones como el Box Kebab, que permite elegir entre arroz turco, papas fritas o ensalada como base. Otra alternativa es el shawarma al plato, disponible con carne de vacuno o pollo, papas fritas, arroz turco, ensalada y salsa árabe.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram: Super_fajita
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Natalia Hess https://www.lanacion.cl

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