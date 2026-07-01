Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres de carnes para disfrutar un festín sin límites

Si buscas qué hacer en Santiago y eres amante de la carne, existen restaurantes que ofrecen tenedores libres con una amplia variedad de cortes, parrilladas y acompañamientos para disfrutar sin restricciones. Desde el tradicional rodizio brasileño hasta propuestas que mezclan gastronomía peruana con carnes a la parrilla, la capital cuenta con opciones para todos los gustos.

Además de destacar por la calidad de sus preparaciones, estos locales se han convertido en una excelente alternativa para compartir con amigos, celebrar ocasiones especiales o simplemente disfrutar de una experiencia gastronómica abundante.

Qué hacer en Santiago: rodizios y parrilladas para los amantes de la carne

Mu Grill

Dirección: Costanera Center, Av. Andrés Bello 2425, Providencia (también cuenta con otras sucursales en Santiago).

Mu Grill se ha consolidado como uno de los rodizios más populares de la capital. Su propuesta incluye cortes premium servidos directamente en la mesa, entre ellos picanha, lomo vetado, lomo liso y flat iron, además de un buffet de ensaladas y acompañamientos.

Asimismo, el restaurante cuenta con varias sucursales en Santiago, lo que facilita disfrutar de esta experiencia en distintos sectores de la ciudad. Muu Grill – Costanera Center

Valerio Parrilladas Tenedor Libre

Dirección: Av. Salvador 3094, Ñuñoa.

Conocido anteriormente como Valerio Parrilladas Tenedor Libre, Restaurant Mama Kuna mantiene una propuesta que combina carnes a la parrilla con una amplia selección de platos de la gastronomía peruana.

Su buffet incluye distintos cortes de carne, acompañamientos, ceviches, platos criollos y postres, convirtiéndose en una excelente opción para quienes buscan variedad y abundancia en un solo lugar. Restaurant Mama Kuna

Qué hacer en Santiago: una parrilla libre con sabor argentino

Parrilla Libre Buenos Aires

Dirección: Libertad 37, Santiago Centro.

Para quienes prefieren el estilo argentino, Parrilla Libre Buenos Aires ofrece un buffet enfocado en distintos cortes de carne a la parrilla, además de guarniciones y acompañamientos tradicionales.

Gracias a su ubicación en pleno Santiago Centro, es una alternativa ideal para quienes desean disfrutar un almuerzo o cena con sabores argentinos sin salir de la capital.

Un panorama ideal para los fanáticos de la parrilla

Los tenedores libres de carnes se han convertido en una de las opciones gastronómicas más buscadas por quienes disfrutan probar distintos cortes en una sola visita. Además, permiten compartir una comida abundante en familia, con amigos o durante celebraciones especiales.

Por ello, si estás buscando qué hacer en Santiago, estos tres restaurantes ofrecen experiencias diferentes para disfrutar carnes a la parrilla sin límites y descubrir nuevas propuestas culinarias.