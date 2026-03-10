Qué hacer en Santiago: cafeterías con los mejores spots fotográficos

Si te gustan las cafeterías con estética llamativa, en la capital existen varios lugares que no solo destacan por su café y pastelería, sino también por sus espacios pensados para sacar fotos. Desde cafeterías temáticas hasta rincones escondidos dentro de edificios históricos, estos lugares se han convertido en verdaderos spots fotográficos para quienes disfrutan descubrir panoramas distintos en la ciudad.

Si no sabes qué hacer en Santiago y quieres conocer lugares bonitos para tomar café y capturar buenas fotos, estas cafeterías destacan por su estilo y su atmósfera.

Qué hacer en Santiago: cafeterías escondidas dentro de lugares históricos

Cafetería Cory

Dirección: Teatro Municipal de Santiago, Agustinas 794, Región Metropolitana.

Si te gustan los lugares con estética elegantes con vibras a Europa, la cafetería Cory abrió un espacio dentro del Teatro Municipal de Santiago.

Este café, inspirado en las tradicionales pastelerías de Viena, está ubicado en el Salón La Capilla del teatro y destaca por su arquitectura clásica, iluminación suave y una atmósfera que recuerda a las cafeterías europeas. El espacio está abierto a todo público, por lo que no es necesario tener entrada para alguna función del teatro para visitarlo.

En su carta puedes encontrar café recién preparado, pasteles tradicionales y opciones dulces. Uno de los productos destacados son los Torteros, pensados para compartir entre dos personas, con combinaciones dulces y saladas.

Cafetería Jardín Secreto

Dirección: Palacio Larrain, Cienfuegos 99, Santiago, Región Metropolitana.

Este espacio se encuentra dentro del histórico Palacio Larraín, un edificio patrimonial del centro de la capital.

La cafetería está ubicada en uno de los jardines interiores del histórico Palacio Larraín, un edificio patrimonial del centro de la capital, creando un ambiente tranquilo rodeado de vegetación y arquitectura histórica.

El lugar mezcla naturaleza, historia y un ambiente elegante, lo que lo convierte en un spot perfecto para quienes buscan cafeterías con rincones fotogénicos en Santiago.

Qué hacer en Santiago: cafeterías temáticas y coloridas para sacar fotos

Cafetería D’ amore

Dirección: Av. Concha y Toro 2832, Puente Alto, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y te gustan las cafeterías con estética rosada para sacar fotos, Cafetería D’ amore es el lugar perfecto para visitar. Desde la decoración hasta algunos detalles del mobiliario, el espacio está pensado con una femenina que lo convierte en un spot muy fotogénico.

El local funciona como cafetería y pastelería, ofreciendo una carta con distintas opciones dulces y saladas. Entre sus preparaciones destacan como Torta Bariloche, Torta Cítrica Tropical y Cheesecake de avellana, además de postres para compartir como el fondue de chocolate para dos, que se sirve con frutas y marshmallow.

También cuentan con opciones saladas como sándwiches en pan ciabatta, además de diferentes bebidas, como el mocktails, milkshakes y waffles.

Wonderland Café

Dirección: Rosal 361, Santiago, Región Metropolitana

Si te gustan las cafeterías temáticas para sacar fotos, Wonderland Café es uno de los lugares más conocidos del centro de la ciudad. Ubicado en el barrio Lastarria, este café está inspirado en el universo de Alicia en el País de las Maravillas, con una decoración llena de detalles que parecen sacados de un cuento.

El lugar destaca por su ambientación, relojes antiguos, cartas, tazas de té y espejos.Todo el espacio está pensado para crear una experiencia inmersiva, con distintos rincones decorados que lo convierten en un spot fotogénico.

En su carta puedes encontrar café, pastelería, brunch y el tradicional afternoon tea al estilo inglés. Gracias a su temática y a sus espacios decorados, este café se ha convertido en una buena alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago.