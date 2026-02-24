Qué hacer en Santiago: dónde comer onigiris en la capital

La gastronomía japonesa ha ido ganando cada vez más espacio en la capital, y hoy el onigiri se ha convertido en una alternativa práctica y sabrosa para conocer los sabores de Japón. Desde versiones más clásicas hasta opciones veganas, esta preparación refleja la cultura japonesa en formatos accesibles para una pausa durante el día.

Por lo que, si estás pensando qué hacer en Santiago, recorrer locales especializados en onigiris puede transformarse en una experiencia distinta. Ya sea para una colación rápida o para descubrir nuevos sabores asiáticos.

Qué hacer en Santiago: onigiris rellenos y sabores japoneses que te conquistarán

Come Kome

Dirección: Av. Ricardo Lyon 100, local 31, Providencia, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres probar los onigiris, Come Kome es una excelente opción para visitar. Ubicado en la Galería Plaza Lyon, a pasos del Metro Los Leones, este pequeño local se especializa en el tradicional bocado japonés de arroz relleno que se ha vuelto cada vez más popular.

En su carta encontrarás una amplia variedad de sabores, incluyendo opciones veganas. Hay preparaciones clásicas como el Tuna Mayo, con atún cocido y mayonesa, y el Spicy Tuna Mayo, que incorpora sriracha y shichimi. También destacan alternativas como el Not Mayo Corn, con choclo, ciboulette y salsa teriyaki en versión vegana, el Tofu Dengaku con salsa de miso y sésamo. el Karaage de pollo frito con salsa de soya agridulce, y el Yakishake, relleno de salmón asado con cebollín y sésamo.

Para acompañar, ofrecen bebidas como la Limonada Yuuyake y el Jurujuru coffee con leche vegetal. Además, cuentan con postres,como su roll cake, pasteles, cheesecake japonés y mochis rellenos.

Santako

Dirección: Holanda 067, Local 107A, Providencia, Región Metropolitana.

En este local, los onigiris se preparan a mano todos los días con arroz recién cocido, lo que se nota en su textura firme por fuera y suave por dentro. Entre las opciones más pedidas está el clásico atún con mayonesa. También ofrecen una versión con katsuobushi, hojuelas secas de bonito mezcladas con salsa de soya, que aporta un sabor más intenso.

Para quienes prefieren alternativas sin ingredientes de origen animal, cuentan con un onigiri vegano elaborado con shiitake picado y marinado lentamente en salsa de soya, mezclado con arroz aromático. Es una opción sabrosa y contundente, pensada para mantener el gusto de la cultura japonesa.

Otra preparación que destaca es el yaki onigiri, una bola de arroz asada con salsa de soya, ajo y caldo de pescado, dorada en aceite de sésamo.

Prueba la cultura japonesa desde sus sabores en un formato práctico

Hello Hallo Minimarket

Dirección: Av.Providencia 2314, Región Metropolitana.

Dirección: Av. General Holley 2321, Provincia, Región Metropolitana.

Este minimarket invita a explorar sabores de China, Corea y Japón, con una amplia variedad de productos importados y snacks asiáticos.

El local destaca por su oferta de dulces y snacks japoneses, incluyendo ediciones especiales y colaboraciones inspiradas en anime. Sin embargo, además de los productos envasados, también cuentan con onigiris listos para llevar.

Entre las opciones disponibles se encuentran el clásico atún mayo, su versión picante, el choclo con not mayo en alternativa vegana, pollo teriyaki y salmón ahumado. Son preparaciones prácticas para una comida distinta.

The Rice

Dirección: General Holley 2392, Providencia, Región Metropolitana.

Si quieres probar la gastronomía asiática y aún no sabes qué hacer en Santiago, The Rice ofrece el samgak-kimbap, considerado la versión coreana del onigiri japonés.

Este formato triangular viene envuelto de una manera que mantiene el alga separada del arroz hasta el momento de abrirlo. La idea es seguir los pasos indicados para que el alga quede crujiente al momento de comerlo.

Si estás armando tu ruta de comida asiática, probar el samgak-kimbap puede ser una buena forma de comparar estilos y descubrir cómo cambia esta preparación en su versión coreana.