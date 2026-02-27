Qué hacer en Santiago: dónde comer postres europeos en la capital

Si te preguntas qué hacer en Santiago, en la capital existe una variada oferta de pastelerías y cafeterías que rescatan recetas clásicas del continente europeo, desde preparaciones francesas hasta especialidades italianas.

En esta ruta dulce encontrarás opciones para todos los gustos, canelés, éclairs, cheesecakes cremosos y cannoli rellenos con distintas combinaciones. Una selección ideal para que puedas disfrutar postres europeos sin salir de la Región Metropolitana.

Qué hacer en Santiago: sabores de Francia entre canelés y pastelería artesanal

Marietta Heladería & Patisserie

Dirección: Av. Pdte. Kennedy 5413, local 367, Las Condes, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres probar postres europeos, Marietta Heladería & Pâtisserie es una parada imperdible dentro del circuito dulce de la capital.

Marietta es una heladería y pastelería, que trabaja con ingredientes de calidad para ofrecer sabores auténticos.

Uno de sus grandes atractivos son los postres que simulan ser frutas, por ejemplo, la versión de limón consiste en un mousse de limón con base de bizcocho del mismo sabor y un centro de gel cítrico, también cuentan con versiones de mango, manzana y naranja bajo el mismo concepto. A esto se suman clásicos europeos como macarons y tartas de avellana o pistacho, además de helados artesanales.

FAIT par MARIE

Dirección: Gerónimo de Alderete 1519, Vitacura, Región Metropolitana.

Este local se especializa en el canelé, su preparación exige paciencia, ya que cuenta con una masa que reposa alrededor de 48 horas y una cocción a altas temperaturas que logra su característica corteza caramelizada y su interior suave. En Fait par Marie respetan rigurosamente este proceso, con elaboraciones que pueden tardar hasta 72 horas.

Además de su especialidad, la pastelería cuenta con calugas de leche y merenguitos. Una opción ideal si quieres disfrutar un pedacito de Francia en la capital y descubrir postres europeos elaborados con técnica, historia y dedicación en cada detalle.

Qué hacer en Santiago: un recorrido por Italia y la repostería europea clásica

Etienne Marcel

Dirección: San Pío X 2539, Providencia, Región Metropolitana.

Dirección: Asturias 350, Las Condes, Región Metropolitana.

Dirección: Irarrázaval 4870, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres disfrutar auténticos postres europeos, Etienne Marcel es una de las pastelerías más reconocidas, con todo tipo de postres europeos.

Tienen los clásicos franceses como macarons, una amplia variedad de éclairs rellenos, y tartaletas de frutilla, arándano o caramelo francés. También ofrecen cheesecakes de maracuyá o caramelo, y domos inspirados en la alta pastelería europea. A esto se suman los croissants, pan de chocolate, canelés y rolls de canela, ideales para acompañar un café.

Aunque su carta incluye opciones saladas y servicio de banquetería para eventos, su fuerte sigue siendo la pastelería francesa clásica.

La Tarta de Queso

Dirección: Luis Carrera 1766, Vitacura, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres una parada dulce centrada en uno de los postres europeos más queridos, como lo es el cheesecake, La Tarta de Queso se convierte en una alternativa ideal dentro del circuito de postres europeos de la capital.

Este local se especializa en tartas de queso, partiendo por la clásica tarta de queso elaborada con una mezcla de queso crema y un toque de queso azul sobre una base crocante de galleta de mantequilla.

Entre sus opciones destacan versiones como la tarta de chocolate, ideal si te gusta el contraste entre cacao y cremosidad, la Dulzona, que es un cheesecake con manjar, el cheesecake de pistacho, para quienes buscan un toque más moderno y cheesecake de tiramisú, que evoca ese clásico italiano.

La Verità

Dirección: Av. Apoquindo 2730, Vitacura, Las Condes, Región Metropolitana

Este local se especializa en cannoli, el icónico dulce de masa crujiente rellena con ricota. Aquí no solo puedes encontrarlos en su versión clásica, sino también en múltiples combinaciones con distintos toppings.

Entre sus variedades destacan el Cannoli Manjar Oreo, una de sus incorporaciones más recientes, el Cannoli Capone, con pistacho y frambuesa, el Cannoli Verità, con perlas de chocolate y pistacho. También tienen el Cannoli Corleone, con chocolate negro y piel de naranja confitada, entre muchas otras opciones.

También, ofrecen un kit de cannoli para preparar en casa, que incluye las masas crujientes, la ricota y distintos toppings en frascos individuales para que armes tu propio postre. Además de la dirección nombrada, cuenta con más sucursales dentro de la Región Metropolitana que puedes averiguar visitando sus redes sociales.