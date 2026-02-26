Qué hacer en Santiago: dónde disfrutar una ensalada fresca en la capital

Te has preguntado ¿qué hacer en Santiago? cuando las temperaturas suben y el calor se hace sentir en la capital. Optar por preparaciones más livianas y frescas se vuelve casi una necesidad, por lo que en esta temporada, las ensaladas toman protagonismo como una alternativa ideal para pasar los días soleados, combinando ingredientes frescos y sabores equilibrados.
Ya sea en formato personalizable, vegetariano o más tradicional, la ciudad ofrece distintas propuestas para disfrutar de una ensalada fresca, práctica y sabrosa en la Región Metropolitana.
Qué hacer en Santiago: bowls personalizables para un almuerzo fresco y rápido
Mesazie
Dirección: Sazié 2255, Santiago Centro
Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres optar por una ensalada fresca, rápida y accesible, Mesazie se posiciona como una alternativa práctica para el horario de almuerzo.
Aquí tú mismo puedes armar tu propio bowl a tu gusto, ideal para quienes prefieren personalizar su comida. Su promoción Bowl Mix incluye base de lechuga, tres ensaladas a elección, una proteína, dos toppings y una salsa, permitiendo combinar sabores a tu preferencia.
Mesazie funciona bajo un concepto de comida rápida saludable, con opciones pensadas para quienes trabajan o estudian en el sector y necesitan una alternativa liviana y fresca para estos días de calor.
Green Lab
1)Dirección: Avenida Apoquindo 2760, Las Condes, Región Metropolitana.
2)Dirección: Cerro El Plomo 5931, Las Condes, Región Metropolitana.
3)Dirección: Lira 353, Santiago, Región Metropolitana.
4)Dirección: Avenida Ossa 2280, La Reina, Región Metropolitana.
Su propuesta se basa en la alimentación saludable a buen precio, con un menú inclusivo pensado para vegetarianos, veganos y también opciones tradicionales. El formato es personalizable, ya que puedes armar tu ensalada o bowl eligiendo base, proteínas, toppings y salsas, adaptándolo a tus gustos o necesidades nutricionales.
Green Lab combina ingredientes frescos con recetas innovadoras, manteniendo el equilibrio entre sabor y bienestar. Además, el proyecto incorpora un enfoque sustentable, promoviendo el reciclaje, gestión responsable y participación en actividades deportivas y comunitarias. Además, cuentan con varias sucursales dentro de la capital, las cuales puedes conocerlas dentro de la pagina web de Green Lab.
B Fresh
Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres una opción rápida pero equilibrada, B Fresh destaca por su formato de platos y bowls personalizables, ideales para armar a tu gusto.
Puedes elegir la base y combinarla con distintos ingredientes, hay alternativas con atún, camarón, pollo, tofu o hummus, cada una con base, tres acompañamientos simples, uno premium y aderezo de la casa.
También ofrecen opciones más clásicas como fettuccine al pesto, o fettuccine en salsa napolitana. En B Fresh puedes adaptar tu plato según tus preferencias, más proteico, vegetariano o más liviano, manteniendo precios accesibles dentro del circuito de comida saludable en Santiago.
Qué hacer en Santiago: ensaladas gourmet en la capital
Quinoa Restaurante
Dirección: Av. Luis Pasteur 5393, Vitacura, Región Metropolitana.
Quínoa Restaurante es una alternativa reconocida por su cocina vegetariana y opciones saludables en la capital. Dentro de su carta destacan varias ensaladas ideales para la temporada.
La Ensalada Verano combina duraznos grillados, mozzarella fresca, tomates cherry, almendras tostadas, hojas verdes y pesto casero sin ajo. La Ensalada Griega incluye lechuga, pepino, tomate, queso de cabra untable, aceitunas marinadas y crutones de pan pita con aderezo de limón y hierbas.
También aparecen opciones más contundentes como la Insalata di Riso, con arroz integral, verduras asadas, palta y parmesano, la Quínoa Roja, que mezcla quínoa blanca y roja con tofu salteado y almendras tostadas y el Buddha Bowl, con hummus, quínoa, kale, camote, tofu marinado y aderezo thai.
Cualquiera de sus ensaladas puede adaptarse a versión vegana cambiando el queso por tofu, lo que amplía las alternativas para distintos tipos de alimentación.