Qué hacer en Santiago: dónde probar gastronomía mexicana

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres salir de los sabores de siempre, la gastronomía mexicana es una excelente alternativa. Entre tacos, quesadillas, quesabirrias, coctelería y postres tradicionales, la capital ofrece una ruta llena de recetas que representan lo mejor de México sin salir de Chile.

Estos espacios se han transformado en verdaderos lugares turísticos de Chile para quienes disfrutan descubrir nuevas culturas a través de la comida y vivir experiencias diferentes en la ciudad.

Ay Lupita

Dirección: Constitución 143, Providencia, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago, tienes que probar la gastronomía mexicana, por lo que el local Ay Lupita es una parada obligada si buscas auténtica gastronomía mexicana en un ambiente alegre y lleno de sabor. Destaca por su tenedor libre de comida mexicana y su amplia carta de coctelería, con mojitos, micheladas y tequilas.

Además, si estás de cumpleaños puedes comer gratis si vas acompañado de al menos dos adultos, válido para el mismo día, un día antes o un día después de tu cumpleaños.

Horario:

Lunes a sábado: 12:00 a 23:00 hrs.

Domingo: 12:00 a 20:00 hrs.

@aylupita.cl 🌶️ ¡ATENCIÓN AMANTES DEL BUEN SAZÓN! En Ay Lupita te espera la experiencia mexicana que NO sabías que necesitabas… 😱💥 🌮 ¡La famosa Bandeja Ay Lupita! Un festín brutal para 2, 4 o ¡hasta 8 personas! 😍 💣 ¿Qué trae? ✅ 1 KILO de carnes: lomo, pollo, chorizo y cerdo ✅ Quesadillas, burritos, tacos y flautas ¡TODOS! ✅ Papas rústicas hechas en casa, ¡desde cero! ✅ Guacamole con palta Hass chilena 🥑 ✅ Caldo Birria Premium, concentrado de sabor que explota en la boca 🤯 ✅ Pico de gallo fresco, 5 salsas caseras y huevo frito 😍 📍 Ven a vivirla en Constitución 143 – Bellavista 📲 ¡Reserva ya por WhatsApp o Instagram! 🕐 ¡Abrimos todos los días! ¡Sin excusas! 🔥 Ay Lupita VEN CON HAMBRE… VEN CON AMIGOS ❤️💚 AyLupita ComidaMexicana BandejaGigante Tacos Guacamole CaldoBirria ChilenosConSabor #FoodieSantiago ♬ sonido original – Ay Lupita Tenedor Libre – Ay Lupita – Comida Mexicana

Rincón Mexicano

Dirección: Av. Costanera Sur 4562, Quinta Normal, Región Metropolitana.

Rincón Mexicano es una opción deliciosa si estás explorando dónde probar gastronomía mexicana en Santiago. Su especialidad es la quesabirria, un plato que combina carne con queso fundido perfecto para acompañar con tortillas recién hechas.

Además, en su menú puedes encontrar refrescantes aguas de horchata, crujientes chilaquiles, pan de muerto y otras preparaciones mexicanas. El enfoque en platos caseros lo convierten en una parada ideal para los amantes de la comida de este país.

Horario:

Miércoles a sábado: 14:00 a 21:00 hrs.

Domingo: 14:00 a 20:30 hrs.

Mr. Sabroso

Dirección: Condell 1701, Santiago, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Restaurante tex-mex ubicado en Ñuñoa que combina comida sabrosa, buena música y un ambiente ideal tanto para salir en pareja como para ir con amigos. Desde 2022 se ha hecho conocido por su propuesta de tacos, costillas BBQ, burritos, quesadillas y otras preparaciones clásicas de la gastronomía mexicana.

Uno de sus mayores atractivos es su tenedor libre de comida mexicana, donde por dos horas puedes comer sin límites tacos, flautas, quesadillas, chimichangas y más, mientras disfrutas de un espacio entretenido y relajado.

Horario:

Lunes a miércoles: 13:00 a 23:00 hrs.

Jueves a sábado: 13:00 a 01:00 hrs.

Domingo: 13:00 a 20:00 hrs.

Marquesitas Chile

Dirección: Gral. Holley 2335, local 0101 D piso -1, Providencia, Región Metropolitana.

Este local trae a Santiago uno de los postres más queridos de México, las marquesitas, una masa crujiente por fuera y suave por dentro, parecida al cono de helado, que se rellena y se enrolla con ingredientes dulces o salados que puedes elegir a tu gusto. Tienen de opción queso de bola, chocolate, Nutella, plátano y muchas otras combinaciones.

Este espacio de comida al paso se ha convertido en una parada imperdible para quienes buscan sabores diferentes y no saben qué hacer en Santiago, ideal para darse un gusto mientras recorres la ciudad. Además de marquesitas, también ofrecen burritos, nachos y bebestibles. Aceptan Pluxee, Edenred y Junaeb, lo que lo hace aún más accesible para los que son estudiantes.

Horario:

Lunes a viernes: 12:00 a 20:00 hrs.

Sábados: 12:00 a 18:00 hrs.

Los Cuates

Dirección: Manuel Montt 235, Providencia, Región Metropolitana.

Los Cuates es el primer restaurante tradicional mexicano en Chile, con más de 25 años de trayectoria. Fundado en 1998 por Alejandro Ramírez y Teresa Mora, este espacio ofrece una experiencia auténtica de México a través de su gastronomía, música y coctelería con tequila, convirtiéndose en una gran opción de qué hacer en Santiago para quienes buscan sabores internacionales.

Su cocina destaca por el uso de ingredientes originales traídos desde México, especialmente la harina de maíz con la que elaboran sus propias tortillas, libres de gluten. Además, el local celebra festividades tradicionales como el Día de Muertos y la Independencia de México, lo que suma un componente cultural a la experiencia gastronómica.

Horario: