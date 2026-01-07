Qué hacer en Santiago: Food Truck que no te puedes perder

Explorar los food trucks es una forma deliciosa de descubrir la ciudad y conocer nuevas experiencias culinarias. Si te preguntas qué hacer en Santiago, recorrer estos locales es una opción ideal, desde ramen japonés hasta comida venezolana y street food coreano, cada parada ofrece sabor, creatividad y autenticidad.

Esta ruta permite disfrutar de la gastronomía urbana mientras se visitan algunos de los lugares turísticos de Chile más originales y sabrosos.

Nori Express

Dirección: Nataniel cox 1286, Región Metropolitana.

Este food truck de sushi destaca por su propuesta de sushi en formato rápido y accesible, ideal para quienes quieren disfrutar de una comida fresca al paso, perfectas para probar con amigos mientras exploras la ciudad.

Este punto es ideal si buscas una parada gastronómica para variar de lo que comemos día a día, ofreciendo sushi en un ambiente relajado y accesible.

Horario:

Todos los días: 16:00 a 00:00 hrs

Dokebi

Dirección: Av. Italia 1187, local 2, Providencia, Región Metropolitana.

Si quieres probar el auténtico street food coreano, Dokebi es una parada obligada. Este local se especializa en banderillas coreanas, con más de 10 sabores diferentes.

Cuentan con banderillas de quinoa, papas, camote, Cheetos, Zucaritas y además de sus brochetas de pollo al estilo coreano. Es un imperdible dentro de los lugares turísticos de Chile para los amantes de la gastronomía coreana.

Horario:

Martes a Jueves: 13:00 a 21:00 hrs

Viernes y Sábado: 13:00 a 22:00 hrs

Domingo: 13:00 a 20:30 hrs

Lasañas Santiago

Dirección: Santa Isabel 896, Arturo Prat 501, Región Metropolitana.

Lasañas Santiago es una parada ideal. Ubicado a pocos pasos del metro Parque Almagro, este local se especializa en lasañas con variedad de sabores que van desde las clásicas hasta opciones más creativas.

Además, ofrecen promociones pensadas tanto para quienes van solos como para quienes visitan el food truck acompañados, haciendo de cada visita una experiencia deliciosa y conveniente.

Horario:

Lunes a Domingo: 12:30 a 22:30 hrs

The Junko

Dirección: Catedral 1462, Santiago, Región Metropolitana.

Si aún no sabes qué hacer en Santiago y quieres probar sabores distintos, The Junko es una parada que no puedes perderte. Este food truck combina hamburguesas jugosas con la riqueza de la comida venezolana, desde arepas hasta tequeños, todo lleno de sazón y sabor casero.

El local destaca por su ambiente relajado y una atención cercana que hace que cada visita sea agradable, convirtiéndolo en uno de los favoritos para quienes buscan experiencias gastronómicas únicas en la ciudad.

Horario:

Lunes a Domingo: 12:30 a 23:30 hrs

Naruto Ramen

Dirección: Vicente Valdés 395, La Florida, Región Metropolitana.

Si te preguntas qué hacer en Santiago y eres amante de la comida japonesa, tienes que visitar Naruto Ramen. Este local ofrece auténticos ramen, preparados con caldo concentrado y fideos frescos.

Con un ambiente acogedor y atención cercana, este food truck de ramen se ha convertido en un favorito para disfrutar de platos que transportan directamente a Japón, sin salir de la Región Metropolitana.

Horario: