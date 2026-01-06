Qué hacer en Santiago: librerías independientes de la capital

En Santiago, las librerías independientes se han transformado en espacios culturales que invitan a descubrir nuevas editoriales y miradas, más allá de las grandes cadenas.

Desde locales más convencionales hasta librerías de barrio con catálogos variados para todas las edades, estos espacios son ideales para quienes buscan qué hacer en Santiago conectando con la lectura y la cultura, convirtiéndose en parte de los lugares turísticos de Chile.

Librería Takk

Dirección: Andrés de Fuenzalida 18, Providencia, Región Metropolitana.

Se caracteriza porque cerca del 90% de sus libros son ejemplares únicos. Su catálogo reúne entre 20 y 25 mil títulos de editoriales independientes nacionales e internacionales, que incluye narrativa, ensayo y una destacada sección infantil en su segundo piso.

La Librería Takk es ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago recorriendo lugares ligados a la lectura y estar dispuesto a descubrir nuevas narrativas de lectura.

Horario:

Lunes a sábado: 10:00 a 19:00 hrs.

Librería Proyección

Dirección: San Francisco 51, Santiago, Región Metropolitana.

Librería Proyección nació en 2011 como un centro social y con el tiempo, incorporó la venta de libros como una forma de mantenerse.

Contiene un gran catálogo, desde lo nacional hasta lo extranjero, sumando libros con temas potentes abiertos al debate. Es un espacio clave para quienes buscan qué hacer en Santiago si gustas fomentar tu lectura.

Horario:

Lunes a jueves: 12:00 a 20:00 hrs.

Viernes: 12:00 a 17:00 hrs.

Librería Chilena

Dirección: Huérfanos 686, Santiago Centro, Región Metropolitana.

Dirección: Av. Bernardo O’Higgins 876 Santiago

Fundada en 1917, Librería Chilena es una de las librerías independientes más tradicionales de la capital y un verdadero clásico del centro de Santiago. Esta empresa familiar, con más de tres generaciones de historia, se ha caracterizado por ofrecer libros a precios accesibles, acercando la lectura a todo tipo de públicos.

Con dos locales abiertos, la librería mantiene su compromiso con la formación de lectores y la difusión cultural, consolidándose como un espacio imperdible para quienes recorren los lugares turísticos de Chile.

Horario:

Lunes: 09:30 a 18:00 hrs.

Martes a viernes: 09:45 a 19:00 hrs.

Sábado: 10:30 a 14:00 hrs.

Librería Lolita

Dirección: República de Cuba 1724, Providencia, Región Metropolitana.

Librería Lolita es una librería independiente que se convirtió en un refugio cultural en Santiago. Fundada en 2014 por el escritor Francisco Mouat, se ubica en el sector de Providencia y destaca por su atención cercana y personalizada, pensada para lectores de todas las edades.

El espacio invita a tomarse el tiempo, para que los clientes puedan sentarse a leer, conversar sobre libros y recibir recomendaciones. Con un catálogo que supera los 37 mil volúmenes, ofrece desde literatura infantil hasta ensayos y poesía.

Horario:

Lunes a domingo: 10:00 a 14:00 hrs / 15:00 a 20:00 hrs.

Qué Leo

Dirección: Av. Simón Bolívar 4800 Local 106 Ñuñoa, Región Metropolitana.

Qué Leo es una librería independiente que se ha convertido en un punto de encuentro para lectores y lectoras. Su propuesta se basa en ser una librería de barrio, contando con editoriales independientes y obras que invitan a la reflexión y el disfrute de la lectura.

Gracias a sus pasillos llenos de libros, fomentan el hábito de la lectura y fortalecen la comunidad cultural del barrio, posicionándose como un imperdible para quienes buscan qué hacer en Santiago.

Horario: