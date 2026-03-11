Qué hacer en Santiago: los mejores lugares para comer empanadas fritas

Si estás buscando qué hacer en Santiago, las empanadas fritas son una de las preparaciones más queridas por los chilenos. Con una masa crujiente por fuera y distintos rellenos en su interior, este clásico se ha convertido en una opción perfecta para darte un gusto por la capital.

Estos lugares destacan por su variedad de rellenos, su masa recién hecha, su calidad y por mantener viva una de las preparaciones más populares de la gastronomía chilena.

Qué hacer en Santiago: empanadas fritas con rellenos innovadores y opciones dulces

La Playera Empanadas

Dirección: Renato Zanelli 1326, Providencia, Región Metropolitana.

Si quieres probar empanadas fritas con un toque distinto, La Playera es una alternativa que destaca por su propuesta inspirada en los sabores de la costa chilena.

Se enfocan en ofrecer un producto de buena calidad, preparado con fritura y rellenos que combinan ingredientes tradicionales con mariscos. Entre sus variedades destacan empanadas fritas de pino marisco, ostión con queso, camarón, jaiba, además de la empanada de queso mix, que se prepara con una mezcla de queso mantecoso y mozzarella.

También cuentan con opciones dulces poco comunes en este formato, como empanadas fritas de manjar con nuez, dulce de membrillo con queso o arroz con leche cremoso, ideales para cerrar la comida con algo dulce.

Empanadas Fritas La Metropolitana

Dirección: Av. Manquehue Sur 1752, Las Condes, Región Metropolitana.

El local funciona en el patio delantero de una casa, donde está decorado con macetas, plantas y muebles reutilizados, creando un ambiente sencillo y acogedor. Además, cuenta con mesas altas, reposeras antiguas y algunos espacios para que los niños se sienten mientras las familias disfrutan las empanadas.

Entre las variedades que ofrecen destacan las clásicas empanadas fritas de queso, además de opciones como camarón, queso con jaiba, longaniza de Chillán, vegetales, ají de gallina o queso con choclo. También tienen alternativas dulces, como la empanada frita de manjar con nuez.

Gracias a su variedad de rellenos, este lugar se ha convertido en un panorama gastronómico para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren disfrutar empanadas fritas con sabor casero.

Qué hacer en Santiago: empanadas fritas con tradición chilena

Hacienda Huentelauquén

Dirección: Av. Apoquindo 2730, Las Condes, Región Metropolitana.

Dirección: Av. Andrés Bello 2425, Providencia, Región Metropolitana.

Dirección: Av. Larraín 5862, La Reina, Región Metropolitana.

Con una tradición de más de 80 años, estas empanadas se hicieron famosas en la Ruta 5 Norte, donde por décadas han sido una parada obligatoria para quienes viajan hacia las playas del norte de Chile.

Las empanadas están rellenas con una generosa cantidad de queso Huentelauquén, uno de los productos más reconocidos de la marca, lo que les da una textura cremosa en el interior y una fritura dorada por fuera.

Aunque originalmente eran conocidas por quienes viajaban por carretera, hoy también es posible encontrarlas en la capital. Gracias a esto, se han convertido en una buena alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren disfrutar las clásicas empanadas fritas.

El Rápido

Dirección: Bandera 347, Santiago, Región Metropolitana.

Si quieres probar empanadas fritas en un lugar histórico del centro,tienes que visitar El Rápido. Este local cuenta con más de 80 años de historia y se ha convertido en un punto tradicional para quienes buscan una comida rápida y sabrosa en pleno centro de la ciudad.

Desde que entras al local, los pedidos se hacen directamente en la barra y las empanadas llegan en cuestión de segundos.

Entre las variedades que puedes encontrar destacan las empanadas fritas de queso, pino, napolitana, queso con camarón y la popular Barros Luco, que lleva churrasco y queso en su interior. Muchas personas también acompañan su pedido con pebre casero.

Gracias a su rapidez, sabor y tradición, este local se mantiene como un clásico para quienes quieren disfrutar empanadas fritas en uno de los lugares más emblemáticos del centro.

Qué hacer en Santiago: empanadas fritas con sabores internacionales y fusión

Cocinería PyC

Dirección: Av. Italia 1664, local 5, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Cocinería PyC es un lugar conocido por su propuesta de cocina fusión chilena y haitiana, además de su amplia variedad de empanadas.

Uno de los grandes atractivos del local es su tenedor libre de empanadas, donde es posible encontrar más de 60 variedades. Estas se dividen en categorías como empanadas carnívoras, veganas, vegetarianas, del mar y premium, lo que permite probar distintos rellenos en una sola visita.

Entre las preparaciones también destacan las empanadas fritas de inspiración haitiana, conocidas como patè haitien, que forman parte de la propuesta gastronómica del local.