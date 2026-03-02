Qué hacer en Santiago: los mejores lugares para comer kimbap en la capital

Si estás buscando qué hacer en Santiago, la gastronomía coreana se ha convertido en una alternativa cada vez más popular en la capital. Entre sus preparaciones más reconocidas está el kimbap, el tradicional rollo de arroz, verduras y alga que combina sabor y distintas versiones para todos los gustos.

Hoy es posible encontrar opciones para comer recién preparado el kimbap o incluso para llevarlo listo a casa. Aquí te contamos dónde probar distintas versiones de este clásico surcoreano en Santiago.

Qué hacer en Santiago: dónde comer kimbap en versiones más caseras

Bunsik

Dirección: Río de Janeiro 367, Región Metropolitana.

La carta se enfoca en clásicos del street food coreano y uno de sus protagonistas es el kimbap, el popular rollo de arroz y verduras envuelto en alga. Aquí ofrecen cinco variedades, kimbap original, kimbap de atún, kimbap picante, kimbap de queso crema y kimbap ensalada. Cada uno combina ingredientes tradicionales como espinaca, zanahoria y nabo, con distintas proteínas o adiciones que marcan la diferencia en el sabor.

Además, cuentan con opciones de tempura, sets combinados y bebidas coreanas, y en la carta se especifican alternativas vegetarianas y veganas.

Tasum

Dirección: Av. Providencia 1457, Providencia, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres seguir explorando sabores coreanos en la capital, Tasum es otra alternativa para probar kimbap en distintas versiones.

En su carta ofrecen kimbap tradicional, kimbap de atún y kimbap de queso cheddar.. Son una buena alternativa tanto para quienes ya conocen este rollo coreano como para quienes lo prueban por primera vez.

Además del kimbap, el local cuenta con una variedad de bowls, como pollo teriyaki y Japchae, junto a preparaciones típicas como el tteokbokki. También tienen combos y promociones, lo que lo convierte en una opción conveniente para ir con amigos y asi aprovechar menús más completos a buen precio.

Ramen & Café

Dirección: Antonia Lopez de Bello 327, Región Metropolitana.

Entre sus opciones destaca el kimbap de la casa, preparado con kanikama, huevo, verduras y arroz envuelto en alga. También tienen kimbap de queso, que combina queso, huevo, verduras y arroz, y el chicken katsu kimbap, relleno con pollo apanado, verduras y arroz, una alternativa más contundente para quienes prefieren algo crujiente.

En su carta también se pueden encontrar otros platos coreanos como tteokbokki y bulgogi, ampliando la experiencia para quienes quieran seguir explorando sabores tradicionales de Corea del Sur.

Una buena alternativa si estás armando un recorrido de qué hacer en Santiago y quieres sumar distintas versiones de kimbap.

Namnam Omma

Dirección: Río de Janeiro 362, Recoleta, Santiago.

En su carta destaca el kimbap tradicional, que puedes elegir en versiones de huevo, atún, tofu o bulgogi, manteniendo la base clásica de arroz y alga con rellenos coreanos.

También ofrecen el keto kimbap, pensado para quienes prefieren una alternativa sin arroz. En esta versión puedes elegir la proteína que más te guste, como atún, tofu, bulgogi, queso crema, pollo apanado o cerdo apanado, adaptándose a distintos gustos.

Qué hacer en Santiago: dónde encontrar kimbap en una tienda de conveniencia asiática

La Pausa Oriental

Dirección: Av. Recoleta 351, Local 02, Recoleta, Región Metropolitana.

La Pausa Oriental es una tienda de conveniencia asiática donde puedes encontrar kimbap listo para llevar, si estás buscando qué hacer en Santiago.

Aquí el formato es diferente, ya que venden kimbap congelado pre hecho, que solo necesitas calentar unos minutos en el microondas antes de comer. Es ideal para quienes quieren probar comida coreana para llevar a casa.

Entre sus variedades tienen kimbap de vegetales, de bulgogi, tuna mayo, entre otros sabores. Además, puedes complementar tu compra con toppings como kimchi o rábano encurtido, y también agregar distintas salsas para potenciar el sabor.