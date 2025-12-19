Qué hacer en Santiago: Lugares con vibras asiáticas

Si alguna vez te has preguntado qué hacer en Santiago más allá de los panoramas tradicionales, la capital ofrece espacios que parecen sacados de Asia. Jardines, plazas y barrios temáticos invitan a recorrer culturas orientales sin necesidad de viajar al otro lado del mundo.

Estos lugares turísticos en Chile, combinan arquitectura, gastronomía y tradiciones que enriquecen la experiencia cultural. A continuación, te mostramos cinco lugares con vibras asiáticas que puedes disfrutar en Santiago.

1. Jardín Japonés

Ubicado dentro del Parque Metropolitano, el Jardín Japonés es uno de los espacios más tranquilos de la ciudad. Sus senderos, puentes, estanques con peces koi y vegetación están inspirados en la estética tradicional japonesa.

Es una excelente opción para quienes buscan qué hacer en Santiago y vivir una experiencia cultural diferente sin salir de la capital.

2. Plaza Tailandia

Es un pequeño espacio verde que destaca por su inspiración en Tailandia. Fue inaugurada como un homenaje a la comunidad tailandesa y a la relación cultural entre Chile y Tailandia, ofreciendo un rincón tranquilo y diferente dentro de la ciudad.

Es un espacio poco conocido que suma diversidad cultural a los lugares turísticos de Chile, perfecto para pasear, descansar y tomar fotografías.

3. Jardín Chino

El Jardín Chino se encuentra en el Cerro San Cristóbal y destaca por sus estructuras inspiradas en la arquitectura tradicional china, como su pabellón chino y puentes decorativos de estilo oriental.

La entrada es gratuita, lo que lo convierte en una excelente alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago y conocer algunos de los lugares turísticos en Chile sin salir del entorno urbano.

@polettcongps Parte 5 | Cerro chino 🇨🇳 🐉Un poquito de Asia en pleno corazón de Santiago 🏙️ 🥠El Cerro Chino es uno de los secretos mejor guardados del Parque O’Higgins🌳 Puentes rojos, esculturas orientales, naturaleza y miradores 📸✨ Y lo mejor: ¡es 100% GRATIS! 😍 📹En este video te cuento cómo llegar al cerro chino 😉 ✨Perfecto para una escapada urbana sin gastar ni un peso 💸🌿 🚇Está en el parque O’Higgins pero para ir a este lugar tienes que bajarte en metro Rondizzoni 👀 📍 Cerro Chino – Parque O’Higgins, Santiago 🔁 Guarda este reel para tu próximo finde 🎥 Sígueme para más panoramas únicos y gratuitos en Santiago😁 #Cerrochino #jardinchino #santiago #parqueohiggins #panoramasgratuitos #panoramassantiago #quehacerensantiago 100%gratis #panoramasgratisensantiago ♬ sonido original – ✨POLETT📍✈️

4. Estación Seúl

Estación Seúl es un sector del Barrio Patronato que destaca por su fuerte influencia coreana, reflejada en su gastronomía, letreros, tiendas y cafeterías.

Al entrar al lugar se siente como estar en una estación de metro en Corea del Sur gracias a su identidad cultural marcada.

5. Callejón Asiático

El Callejón Asiático, ubicado dentro del Mall Plaza Los Dominicos, en la comuna de Las Condes, concentra locales de comida, tiendas y productos importados de distintos países de Asia.

Sus aromas, colores y sabores generan la sensación de estar en una calle asiática sin salir de la ciudad. Es una opción perfecta para quienes buscan qué hacer en Santiago.