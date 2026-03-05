Qué hacer en Santiago: lugares donde probar postres sin azúcar

En la capital han surgido distintas pastelerías y cafeterías que ofrecen dulces y postres sin azúcar pensados para disfrutar sin culpa.

Si estás pensando qué hacer en Santiago y quieres probar algo dulce 0 azúcar, existen varios locales que han desarrollado preparaciones especiales con ingredientes alternativos, opciones keto o recetas sin gluten. Desde tortas y cheesecakes hasta waffles, helados y galletas, estos son algunos lugares donde puedes encontrar postres sin azúcar en la Región Metropolitana.

Qué hacer en Santiago: pastelerías con opciones de postres sin azúcar para distintos antojos

Bonheur Pâtisserie

Dirección: Av. La Dehesa 3265, Local 8, Región Metropolitana.

Dirección: Nueva Costanera 4177 Local 11, Región Metropolitana.

Esta pastelería se especializa en preparaciones saludables pensadas para personas que buscan reducir el consumo de azúcar. Todos sus productos son sin azúcar, sin gluten y bajos en carbohidratos, además de contar con alternativas sin lactosa. Por eso, gran parte de su carta es apta para personas diabéticas, celíacas o quienes siguen una alimentación keto o APLV.

Entre los dulces que puedes encontrar destacan preparaciones como galletas rellenas, cinnamon roll, alfajores y la barra Dubái. También ofrecen distintos postres y tortas individuales, como pie de limón, cheescake, kuchen de nuez y torta de chocolate.

Además, cuentan con una amplia variedad de tortas, entre ellas la torta crocante de caluga nuez, torta de lúcuma manjar y torta red velvet, todas elaboradas bajo el mismo enfoque de pastelería saludable.

@bonheur.keto Hace unas semanas vivimos un día increíble! 🌟Celebramos la gran apertura de nuestra nueva sucursal, y queremos agradecer de corazón a todos los que fueron parte de este momento tan especial. 💫 Gracias a la constructora y al arquitecto por dejarlo todo en este hermoso proyecto @renovaprop @larrouletcorbera y sobre todo, gracias a ustedes —nuestros clientes— por acompañarnos siempre y motivarnos a seguir creciendo. Esta nueva etapa es también de ustedes. 💛 #NuevaSucursal #Apertura #GraciasATodos #CrecemosJuntos #Vitacura ♬ sonido original – Bonheur Keto Patisserie

Jo Pastelería

Dirección: MUT, Nivel -3, Av. Apoquindo 2730, Las Condes, Región Metropolitana.

Esta pastelería gourmet, fundada originalmente en Concón, se caracteriza por elaborar productos de forma artesanal y con materias primas de alta calidad, apostando por preparaciones dulces con un toque casero.

Dentro de sus opciones sin azúcar, el local cuenta con preparaciones como el queque carrot cake sin azúcar, además de un galletón de cranberry y galletas de avena con frutos secos. Ideal si quieres un antojo dulce pero sin azúcar en tu recorrido para saber qué hacer en Santiago.

Qué hacer en Santiago: locales con postres sin azúcar y opciones saludables

Swing Garden / Protein Gains Coffee

Dirección: Av. Tobalaba 1499, Providencia, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres disfrutar postres sin azúcar, Protein Gains Coffee es otra alternativa en la capital. Este local está pensado especialmente para personas que buscan mantener una alimentación saludable. Su propuesta se basa en un menú sin azúcar, sin harinas refinadas y alto en proteína, además de incluir opciones veganas, sin gluten y sin lactosa.

En su carta es posible encontrar distintos tipos de preparaciones, desde postres y desayunos hasta sándwiches, ensaladas, cafés, helados y bebidas proteicas. También ofrecen waffles, tartas y otros dulces pensados para quienes quieren darse un gusto sin comprometer sus objetivos nutricionales.

Factory Nine

1)Dirección: Walker Martínez 1100, La Florida, Región Metropolitana.

2)Dirección: Av. Irarrázaval 2899, local 1, Ñuñoa, Región Metropolitana.

3)Dirección: Carlos Silva Vildósola 9073, local 10, La Reina, Región Metropolitana.

Esta pastelería se caracteriza por su propuesta inspirada en sabores y estética norteamericana, con preparaciones innovadoras y elaboradas con ingredientes de alta calidad. Dentro de su carta también cuentan con varias opciones sin azúcar.

Entre sus alternativas destacan el cheesecake de manjar sin azúcar, la torta carrot cake sin azúcar, el cake de zanahoria sin azúcar y chocolates sin azúcar. Además, ofrecen helados sin azúcar, como el de Nutella y chocolate.

Uno de sus productos más llamativos es el cheesecake New York berries en su versión sin azúcar, endulzado con alulosa y con base de galleta integral, una preparación pensada para ser apta para personas con diabetes.