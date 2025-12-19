Qué hacer en Santiago: Lugares para hacer trekking

Los mejores parques y senderos para hacer trekking en Santiago, combinando naturaleza, vistas panorámicas y algunos de los lugares turísticos en Chile más emblemáticos.

Descubre qué hacer en Santiago con esta guía de trekking. Explora senderos urbanos y conoce algunos de los mejores lugares turísticos en Chile mientras disfrutas de la naturaleza sin salir de Santiago.

1. Parque Metropolitano de Santiago

Dirección: Pío Nono 450, Recoleta, Región Metropolitana

El parque urbano más grande de Chile con más de 700 hectáreas, ofrece múltiples senderos para caminatas, además de miradores con vistas amplias de la ciudad. En ese mismo lugar se encuentra el Cerro San Cristóbal, uno de los lugares turísticos de Chile.

2. Parque Natural Quebrada de Macul

Dirección: Av. Diag. Las Torres s/n, Peñalolén, Región Metropolitana

Para llegar, hay que subir por Diagonal Las Torres, pasando la Universidad Adolfo Ibáñez. Sus senderos atraviesan un río cristalino y permiten caminatas de distintos niveles de dificultad, hasta llegar a la Cascada San Juan. La entrada es gratuita, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago al aire libre.

3. Morro Las Papas

Dirección: Camino las Flores 13.000, Las Condes, Región Metropolitana

El Morro Las Papas es un clásico trekking dentro del Parque San Carlos de Apoquindo, recomendado para quienes buscan una ruta accesible, con buena señalización y vistas panorámicas, permitiendo acercarse a la naturaleza sin alejarse de la capital y conocer uno de los destacados lugares turísticos en Chile en la Región Metropolitana.

4. Parque Natural Aguas de Ramón

Dirección: Alvaro Casanova 2583, La Reina, Región Metropolitana

Sus senderos atraviesan bosques, puentes colgantes y saltos de agua. Además de contar con espacios para picnic, lo que lo convierte en una excelente opción para familias. Sus vistas son perfectas para descubrir qué hacer en Santiago.

5. Cerro El Carbón

Dirección: Vitacura, Huechuraba, Región Metropolitana

El Cerro El Carbón es uno de los cerros más clásicos para hacer trekking en Santiago y una excelente opción para quienes buscan qué hacer en Santiago. Ubicado entre Vitacura y Huechuraba, dentro de la red de Parques Cordillera, con una vista hacia la hacia la precordillera andina.