Qué hacer en Santiago: museos para visitar en la capital

Si te preguntas qué hacer en Santiago desde una mirada cultural, los museos de la capital son unos panoramas imperdibles. Santiago cuenta con espacios que reúnen historia, arte y patrimonio, ideales para recorrer en familia, con amigos o incluso estando solo.

Desde espacios patrimoniales hasta museos de arte contemporáneo, invitan a conocer la historia de nuestro país desde distintas miradas y formas de expresión artística, evocando parte de los lugares turísticos de Chile.

Museo Nacional de Historia Natural

Ubicado al interior del Parque Quinta Normal, el Museo Nacional de Historia Natural es uno de los museos más emblemáticos de la capital y una visita imperdible para quienes buscan qué hacer en Santiago de forma cultural y educativa. Ofrece exposiciones sobre biodiversidad, geología y pueblos originarios, destacando el esqueleto de una Ballena Sei que recibe a los visitantes en su hall central.

Está abierto de martes a sábado, de 10:00 a 17:30 horas, y domingos y festivos de 11:00 a 17:30 horas. La entrada es gratuita para todo el público, sin necesidad de reserva ni inscripción.

Museo San Francisco

El Museo San Francisco, ubicado en lo que fue el Convento de la Santísima Trinidad junto a la iglesia del mismo nombre, es un sitio histórico y cultural que no puede faltar en tu lista si estás pensando qué hacer en Santiago.

Alberga la mayor colección de arte colonial del continente, además de su valor histórico y artístico, el museo sorprende por su jardín en donde se combinan plantas, fuentes y especies nativas, convirtiéndose en una experiencia cultural, destacando entre los lugares turísticos de Chile que puedes disfrutar en Santiago.

El horario es de lunes a viernes de 09:30 hasta las 17:00 horas y sábados de 09:30 a 14:00 horas. El valor de la entrada es de $3.000 para adultos, $2.000 para estudiantes.

@polettcongps Capitulo 7 | Museo San Francisco 🦚 ✨ En pleno centro de Santiago de Chile existe un Oasis al lado de la principal avenida de la Capital ☘️ 🏛️ El Museo de Arte Colonial San Francisco es uno de los tesoros mejor guardados de Santiago: un espacio lleno de historia, arte religioso, esculturas, pinturas coloniales y uno de los claustros más antiguos que aún se conserva ✝️ 🖼️ Aquí podrás recorrer salas con colecciones únicas sobre el arte colonial latinoamericano, descubrir secretos del patrimonio cultural chileno y disfrutar de un ambiente de calma en medio del caos urbano 🍃 🐢Este museo da vida al legado de su santo patrono San Francisco de Asís cuidando animales en su interior 🦚 📚Si te gusta la historia, la cultura y esos rincones de Santiago que parecen sacados de otra época, este lugar es un imperdible 💖 #santiago #museosanfrancisco #museosdesantiago #panoramasensantiago #quehacerensantiago ♬ Happy Day01 – Audiodeity

Museo Nacional de Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes es uno de los museos más importantes y emblemáticos que puedes visitar si te preguntas qué hacer en Santiago desde una perspectiva cultural y artística.

Su edificio de estilo neoclásico alberga exposiciones de artistas chilenos e internacionales, además de muestras temporales que se renuevan durante el año.

El museo está abierto de martes a domingo, de 10:00 a 18:30 horas y su entrada es gratuita para todo el público.

Museo de Artes Visuales

El Museo de Artes Visuales o más conocido como MAVI, ubicado en el barrio Lastarria de Santiago, presenta cada año una selección de exposiciones de artistas nacionales.

Además, incluye la Sala MAS (Museo Arqueológico de Santiago), la cual invita a una reflexión entre el arte actual y piezas arqueológicas, haciendo de la visita una experiencia cultural y a la vez una parada imperdible dentro de los lugares turísticos de Chile.

El horario es de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas y el costo de la entrada cuesta $3.000 para público general y $1.000 para estudiantes.

Museo de Arte Contemporáneo

El Museo de Arte Contemporáneo (MAC) es dependiente de la Universidad de Chile y además contiene diversas exposiciones, también ofrecen talleres y actividades educativas, convirtiéndose en una alternativa distinta para quienes buscan qué hacer en Santiago.

Su horario es de miércoles a domingo, de 10:30 a 17:30 horas y la entrada es totalmente gratuita.