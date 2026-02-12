Home Viajes "qué hacer en santiago: recorre las mejores ferias de las pulgas y..."

Qué hacer en Santiago: Recorre las mejores ferias de las pulgas y persas de la capital

Un recorrido para cachurear en la capital, ideal para la mañana, comer y descubrir objetos únicos mientras exploras qué cosita llevarte a tu hogar.

 

Si eres de los que disfruta de un buen panorama de fin de semana buscando tesoros escondidos, antigüedades o simplemente ropa de segunda mano a precios increíbles, esta guía es para ti.

Desde La Nación te dejamos este recorrido por la capital con 4 paradas imperdibles para saber qué hacer en Santiago si quieres vivir la experiencia de los mejores persas y ferias de las pulgas.

El clásico gigante

Persa Biobío

El rey indiscutido de los persas en la capital. Ubicado en el Barrio Franklin, este enorme polo comercial se despliega como un verdadero laberinto de galpones donde conviven décadas de historia, cultura popular y vida de barrio. Caminar por sus pasillos es sumergirse en un Santiago que mezcla pasado y presente en cada local.

Con cerca de 300 locales comerciales, aquí es posible encontrar desde muebles antiguos y objetos vintage hasta zapatillas de colección, tecnología usada y videojuegos retro. Para los fanáticos de la cultura geek, los galpones de la calle Placer son una parada obligada: figuras de acción, cómics, vinilos, antigüedades y piezas únicas que difícilmente verás en un mall tradicional.

Si estás buscando qué hacer en Santiago, el Persa Biobío es un panorama imperdible y de fácil acceso desde Estación Franklin, combinando Línea 2 y Línea 6 del Metro de Santiago.

Abierta toda la semana, será los sábados y domingos donde casi la totalidad de sus locales estén operando todo el día.

Qué hacer en Santiago si buscas una buena picada de ropa

Feria de la José María Caro

Una de las ferias más versátiles en ropa americana y usada, se ubica a pasos del Metro Lo Espejo, conectado además con el MetroTren.

Conocida como la Feria de la Caro cuenta con más de 1.500 puestos autorizados distribuidos a lo largo de la avenida Salvador Allende y sus calles contiguas, esta feria se transforma en un verdadero circuito urbano donde conviven prendas de segunda mano, básicos, ropa vintage y oportunidades únicas para renovar el clóset. 

Aunque ofrece de todo, desde frutas y verduras hasta artículos para el hogar, la ropa es uno de sus grandes atractivos tanto para los fans de la moda como para los revendedores.

La feria funciona principalmente los jueves y domingos, siendo este último el día de mayor afluencia.

El corazón del diseño y la gastronomía

Persa Víctor Manuel

Ubicado en el eje de Franklin, el Persa Víctor Manuel es el hermano del Persa Bio Bio que destaca por el arte, gastronomía y la cultura que tiene.

Entre galpones amplios donde conviven locales de ropa con marcas a precios de feria, objetos con historia y una escena gastronómica en el Mercado San Isidro, con restaurantes, food trucks y emprendimientos que van desde cocina local hasta sabores internacionales. 

A eso se suma una fuerte presencia de arte urbano, esta es la casa del artista popular Alejandro “Mono” González, además de galerías como La Curtiembre.

Los podrás encontrar en Víctor Manuel 2220, abierto de los fines de semana y festivos de 09:00 a 18:00 horas.

Qué hacer en Santiago: un panorama de barrio en La Florida

Feria Libre Los Copihues

Si estás buscando qué hacer en Santiago y te gustan los panoramas de barrio, la Feria Libre Los Copihues es una excelente alternativa para recorrer con calma. 

Ubicada entre avenida La Florida y avenida Departamental, a pocos minutos del Metro Macul, esta feria combina abastecimiento, vitrineo y vida comunitaria en un solo espacio.

Reconocida por su ambiente familiar, aquí se encuentran lo típico frutas y verduras de temporada, una variada oferta de artículos para el hogar y lo mejor es una buena  picada de ropa, con puestos de prendas a precios accesibles que se renuevan semana a semana.

Ropa americana de todas las marcas desde los mil pesos; acá encontrarás algo bueno, bonito y barato.

Funciona martes a domingo de 8:00 a 15:00 hrs

