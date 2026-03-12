Qué hacer en Valparaíso y Viña del Mar: “Santos del Escepticismo”, la nueva exposición de Rodrigo Estoy

Si estás buscando qué hacer en Valparaíso y Viña del Mar, una de las actividades culturales que destaca esta temporada es la nueva exposición del artista Rodrigo Estoy. Se trata de “Santos del Escepticismo”, una muestra que marca un punto de inflexión en su trayectoria. Podrá visitarse en el Museo Palacio Vergara, ubicado en Errázuriz 563-596, Parque Quinta Vergara.

La exhibición reúne 14 obras realizadas en óleo y estará abierta al público desde el 11 de marzo hasta el 17 de mayo, con entrada gratuita.

Qué hacer en Valparaíso y Viña del Mar: la nueva etapa artística de Rodrigo Estoy

Rodrigo Estoy ha desarrollado durante más de una década murales en distintos puntos de Chile y el extranjero. Entre sus obras más reconocidas se encuentran “Relato de un Matarife” en la Metro de Santiago, específicamente en la estación Franklin. Además de su obra “Leña” en un muro de la galería Arnau Gallery en Barcelona.

Tras años trabajando en el espacio público, el artista inicia ahora una nueva etapa enfocada en la pintura en formato expositivo en el museo. Para el propio creador, presentar esta muestra en el Museo Palacio Vergara representa un paso clave en su trayectoria.

“Exponer en el Palacio Vergara es un paso muy importante. Durante años trabajé en la calle, en contacto directo con la gente, y ahora llevar mi obra a un museo abre una nueva etapa más personal y enfocada en el estudio”, señala el artista.

Qué hacer en Valparaíso y Viña del Mar: una muestra que explora el mundo interior

La exposición “Santos del Escepticismo” propone un concepto que invita a reflexionar sobre el mundo interior del artista. A través de escenas teatrales y figuras simbólicas, la muestra plantea un espacio donde distintas facetas del “yo” conviven en lo más profundo de su ser, construyendo un universo íntimo.

Si te preguntas ¿qué hacer en Valparaíso y Viña del Mar? la exposición busca que los invitados se enfrenten a los pensamientos, dudas y tensiones internas del autor, representadas como un teatro personal.

En este recorrido, la pintura se transforma en una herramienta de observación y reflexión, donde el escepticismo funciona como una forma de cuestionar lo que sentimos y creemos, abriendo la posibilidad de mirar nuevamente aquello que parecía ya definido.

Qué hacer en Valparaíso y Viña del Mar: ¿cuándo visitar la exposición?

La muestra se podrá visitar en el Museo Palacio Vergara, un espacio patrimonial que también alberga la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar.

Datos de la exposición:

Lugar: Museo Palacio Vergara

Dirección: Errázuriz 563-596, Parque Quinta Vergara

Fechas: del 11 de marzo al 17 de mayo

Inauguración: 21 de marzo a las 17:00 horas

Entrada: gratuita

Esta exposición se convierte en una interesante alternativa cultural para quienes buscan qué hacer en Valparaíso y Viña del Mar, combinando el arte y la oportunidad de conocer el nuevo capítulo creativo de Rodrigo Estoy.