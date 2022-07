Quinteros y el Superclásico: “No siento presión, entraremos con todo para ganar”

Mientras en Universidad de Chile tienen la presión de ganar el Superclásico del domingo en Talca para alejarse de la zona de descenso y poner fin a una racha negativa de nueve años sin triunfos ante el archirrival, en Colo Colo jugarán con la responsabilidad de vencer para mantenerse firme en la punta del Campeonato Nacional y estirar la diferencia ante los azules.

Sin embargo, el técnico de CC, Gustavo Quinteros, aclaró en la conferencia de prensa de este viernes, tras el Arengazo en el estadio Monumental, que no se siente presionado.

“No siento presión, siento motivación, ganas de entrar a la cancha y dirigir este partido. Lamentablemente va a haber poca gente, sería lindo jugar estos clásicos con todo el público. Estamos motivados todos, tengo que transmitir esto a los jugadores. Desde el Arengazo de hoy y el haber entrenado bien esta semana, estamos bien preparados para enfrentar este partido y jugar bien”, reconoció el estratego de los albos.

“Entiendo que para toda la gente, nuestros hinchas, es algo especial (…), pero como profesional, es un partido que vale tres puntos, vamos a entrar con todo, para ganarlo y superar al rival jugando bien”, añadió el adiestrador.

Sobre el masivo apoyo de los fanáticos albos, sostuvo: “Me sorprendió de una forma maravillosa, no lo había vivido. No tuvimos el tiempo para organizar una parte del entrenamiento, no sabía cómo iba a ser todo. Fue muy motivador. Esto que hace la gente te compromete mucho más. Los jugadores aún más, entrenan al cien por cien. Esto que hizo la gente hoy fue maravilloso, me motivó mucho más”.

Por último, sobre el equipo que formará en el Fiscal de Talca el domingo, Quinteros dijo: “No doy el equipo porque no lo tengo completamente decidido. Hasta el día del partido tengo la posibilidad de mirar, seguir analizando, ver los entrenamientos, y ahí decido con qué jugador entro”.