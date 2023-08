“Quizás no nos llevábamos bien”: Luis Slimming aborda los rumores de su mala relación con “Chiqui” Aguayo

Ad portas del estreno este jueves del nuevo estelar de Canal 13 “El Purgatorio”, Luis Slimming, uno de los panelistas que tendrá el programa, se refirió a los fuertes rumores que se habían generado en los últimos días, en relación a una supuesta enemistad con su compañera en este proyecto, Daniela “Chiqui” Aguayo.

Mediante una entrevista con Publimetro, y después de que la comediante desmintiera las especulaciones durante la semana pasada, el triunfador del Festival del Huaso de Olmué decidió entregar su versión de los hechos.

“No sé de dónde sacaron esa polémica que nos llevamos mal, nos llevamos súper bien”, partió diciendo.

Asimismo, precisó que “alguna vez, hace mucho tiempo quizás, no nos llevábamos bien, pero era puro prejuicio no más, porque yo no la conocía. Yo quizás no hablaba flores de ella, porque no la conocía, pero nunca hablé mal”.

En la misma línea, reveló que se encuentra contento de asumir este desafío junto a su colega, debido a que “me daba mucho miedo hacerlo solo, porque iba a tener toda la responsabilidad (y la gente diría) ‘ah este es el nuevo Yerko (Puchento)’. En cambio con la Chiqui dije ‘bacán, descanso en otra persona que tiene mucha más trayectoria que yo y tiene gaviotas a su haber’”.

De esta forma, respecto a la mala relación que pudo existir en algún momento, aseguró que es un tema resuelto, y explicó que el origen de este problema habría sido cuando se emitía “El Club de la Comedia”.

“Quizás no la encontraba tan graciosa, pero era como cuando tú ves a alguien en la tele y opinas de él, sin saber que después vas a trabajar con él”, sostuvo.