Rebaja del 50% en transporte público para adultos mayores: ¿Cómo obtener la tarjeta TAM?

El beneficio permite acceder a una rebaja en la tarifa de $390 en el transporte público de la Región Metropolitana, que se puede ocupar en los servicios de buses de la Red Movilidad, Metro de Santiago y MetroTren (Alameda-Nos).

Leonardo Medina
Rebaja del 50% en transporte público para adultos mayores: ¿Cómo obtener la tarjeta TAM?

Las personas de 65 años o más pueden acceder a un importante beneficio en nuestro país, correspondiente a la Tarjeta Adulto Mayor (TAM) Intermodal. 

Esta tarjeta otorga un descuento del 50% en la tarifa del transporte público de la Región Metropolitana. 

De esta forma, los adultos mayores pueden pagar $390 por viaje, en los servicios de buses de la Red Movilidad, Metro de Santiago y MetroTren (Alameda-Nos).

¿Cómo obtener la tarjeta?

El sitio web de ChileAtiende explica que si adquieres por primera vez la tarjeta, puedes solicitarla de manera gratuita en tu caja de compensación (llamar antes de ir).

Asimismo, la tarjeta se puede comprar por $1.550, a través del sitio web de la tarjeta bip!. 

Posteriormente, para retirar la tarjeta, la persona (o su apoderado) deberá acudir con su cédula de identidad a una: 

  • Oficina de servicio al cliente del Metro de Santiago.
  • Oficina de servicio al cliente de tarjeta bip!.
  • Sucursal ChileAtiende.

Cabe destacar que la tarjeta tiene tarifa integrada, por lo que durante 120 minutos podrás realizar hasta dos transbordos (sin repetir Metro o MetroTren, ni el mismo servicio de bus).

Además, la tarifa rebajada aplica en todo horario, y el trámite para obtenerla se puede hacer durante todo el año.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Leonardo Medina
29
