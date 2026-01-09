Home Triunfo "recoleta fc se adelantó a la u y confirmó el préstamo de lucas ro..."

Recoleta FC se adelantó a la U y confirmó el préstamo de Lucas Romero

Aunque en el elenco laico han optado por la cautela, el conjunto paraguayo oficializó a través de sus redes sociales la salida del mediocampista, quien ya se encuentra en nuestro país para sellar su incorporación a los azules.

Leonardo Medina
Tras la presentación de Eduardo Vargas como su primera incorporación para el 2026, Universidad de Chile sumó este viernes al segundo refuerzo de la era de Francisco Meneghini.

