Reggaetonero Jhay Cortez fue detenido en Miami por posesión de drogas

El cantante puertorriqueño, Jhay Cortez, también conocido como Jhayco, fue detenido la madrugada de este martes en el condado de Miami-Dade, EEUU, por posesión de cocaína y cannabis.

Según lo consignado por la agencia EFE, el reggaetonero, intérprete del hit “Dákiti” junto a Bad Bunny, fue arrestado a las 2:55 de la madrugada, mientras conducía a baja velocidad en Miami.

Al momento de acercarse al vehículo, trascendió que los agentes percibieron un fuerte olor a cannabis y observaron un polvo blanco en los pantalones y en la nariz del músico, quien no tenía su licencia de conducir.

Durante el registro del auto, la policía encontró dos bolsas negras con aproximadamente 7 gramos de cannabis cada una, además de hallar tres bolsas pequeñas transparentes con una sustancia en polvo de color blanco.

Por su parte, Jhay Cortez enfrenta cargos por posesión de cocaína, por el que ya pagó una fianza de 2.500 dólares, y por posesión de cannabis, por el que abonó 500 dólares.