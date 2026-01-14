Home Nacional "“resulta incomprensible”: fa reacciona a anuncio del ps de congel..."

“Resulta incomprensible”: FA reacciona a anuncio del PS de congelar participación en alianza oficialista

Constanza Martínez, presidente del Frente Amplio, alzó la voz y señaló que “nadie de nuestro sector ha responsabilizado o señalado con el dedo al Partido Socialista” tras el fallo favorable a Claudio Crespo. Además, hizo un llamado “a no convertir el veredicto en una pelea del oficialismo, no olvidemos que lo más importante es que Gustavo Gatica reciba justicia”.

Leonardo Medina
La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, se refirió este miércoles a la decisión del Partido Socialista (PS) de congelar su participación en la alianza oficialista, luego de las críticas recibidas por apoyar la aprobación de la Ley Naín Retamal.

Consignar que el PS tomó esta determinación debido a los cuestionamientos del FA y el Partido Comunista, luego del veredicto que absolvió al excarabinero Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica. 

Frente a las críticas, el Partido Socialista suspendió su participación en los cónclaves y comités políticos del sector.

La reacción de Constanza Martínez

Bajo este contexto, Constanza Martínez se pronunció mediante su cuenta de X y abordó el anuncio del PS. 

“Estamos todos de acuerdo en que la justicia no cumplió con Gustavo Gatica, todas las fuerza del oficialismo hemos sido claras en decirlo”, comenzó escribiendo. 

Acto seguido, señaló que “nadie de nuestro sector ha responsabilizado o señalado con el dedo al Partido Socialista luego del veredicto, por eso resulta incomprensible su reacción”.

“Discutir sobre la Ley Nain-Retamal tiene todo el sentido, sobre todo cuando vemos los efectos que puede tener en la vida de las personas. Y en ello podemos tener diferencias válidas y conciliables, pero esto no se trata de nosotros”, añadió. 

Finalmente, realizó un llamado “a no convertir el veredicto en una pelea del oficialismo, no olvidemos que lo más importante es que Gustavo Gatica reciba justicia”.

