Revisa qué hacer en Santiago esta semana: las mejores ferias de Navidad 2025

A pocos días de la Navidad, Santiago ofrece diversas ferias navideñas gratuitas ideales para recorrer en familia y encontrar los últimos regalos. Además, con emprendimientos locales, gastronomía y actividades para todas las edades.

Diciembre marca el inicio de la temporada de celebraciones y, para quienes buscan qué hacer en Santiago, las ferias de Navidad se posicionan como uno de los panoramas más atractivos de la semana, con alternativas disponibles desde este 19 de diciembre hasta los días previos a Nochebuena.

Ferias en Santiago

El Mercado de Navidad Paseo Bulnes será inaugurado este viernes 19 por la Municipalidad de Santiago y se extenderá hasta el martes 24 de diciembre. Además, la feria reunirá a emprendedores locales y funcionará con horario extendido, entre las 11:00 y las 22:00 horas.

El Mercado París Londres regresa con su novena edición y una propuesta especialmente navideña.

Sin embargo, la actividad se realizará únicamente este fin de semana, el 20 y 21 de diciembre, entre las 12:00 y las 20:00 horas. Allí, los visitantes podrán disfrutar de emprendimientos, arte, música, comida y diversas sorpresas.

Ferias en Ñuñoa

Si estás evaluando qué hacer en Santiago fuera del centro, Bazar Navideño Pymes and the City se despide con su última fecha en Barrio Italia, en Providencia.

El evento se realiza en Condell 1328 y ofrece una experiencia navideña con emprendimientos locales en un espacio iluminado con más de 12 mil de luces.

La feria estará abierta hasta el 21 de diciembre.

Ferias en La Florida

Finalmente, para quienes se preguntan qué hacer en Santiago en comunas periféricas. Desde la Municipalidad de La Florida informaron la instalación de más de 20 ferias navideñas distribuidas en distintos puntos de la comuna y funcionarán entre las 17:00 y las 21:00 horas, hasta el 24 de diciembre.

Revisa aquí el listado completo de ubicaciones.