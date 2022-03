RN criticó al Gobierno tras beneficios a condenados por Caso Luchsinger-Mackay

Desde Renovación Nacional criticaron al Gobierno después de que Gendarmería aceptase otorgar salida dominical y trimestral a los primos José Tralcal y Luis Tralcal, condenados a 18 años de presidio por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay.

El beneficio fue decidido en una sesión del Consejo Técnico de Gendarmería y se entregará a partir de este 27 de marzo. En tanto, los sentenciados depusieron una huelga de hambre líquida que habían comenzado el 2 de marzo en la unidad Centro de Educación y Trabajo (CET) de Victoria, donde cumplen condena.

Tras conocer la noticia, los diputados Miguel Mellado y Diego Schalper (RN) acusaron una “agenda de impunidad” por parte del Presidente Gabriel Boric y anunciaron que exigirán el expediente completo de los primos Tralcal, así como pedirán citar a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, ante la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja.

Mellado remarcó que los condenados no han cumplido tres años de presidio y que “el año pasado, en septiembre, ellos (primos Tralcal) fueron con un recurso de protección a la Corte Suprema para esta salida, y se le denegó debido a que no cumplían los requisitos. Sobre todo uno que está dentro del 518 del reglamento de Gendarmería, que tiene que haber un arrepentimiento de la persona por el crimen que cometió. Ellos nunca se han arrepentido, por lo tanto, no merecen estar en libertad ni un solo minuto”.

“Ya el Gobierno anterior les había dado algunas concesiones, como llevarlos de la cárcel a un centro penitenciario, como también lo está Celestino Córdova, que son centro de detenciones VIP, como hotel 5 estrellas de la detención. Están a campo abierto, casi sin restricciones”, añadió.

El legislador por La Araucanía advirtió que “la señal que está dando el Gobierno, a través de Gendarmería es tremenda, tremenda de impunidad. Ya hubo dos impunidades, quitaron 139 querellas de Ley de Seguridad del estado, firmaron la discusión inmediata para indultar a los presos, y ahora a asesinos del matrimonio Luchsinger-Mackay los dejan con salidas dominicales”.

Recordó que los sentenciados “estuvieron prófugos durante mucho tiempo antes de que cumplieran su pena”. En esa línea rememoró lo ocurrido con Jorge Huenchullán, quien “es un prófugo por narcotráfico de Temucuicui que fue a curarse del Covid-19 en el hospital de Victoria, la PDI trató de tomarlo prisionero, y la Corte de Apelaciones lo dejó libre para que volviera dos días después, y todavía no lo encuentran”.

“Puede pasar lo mismo con los primos Tralcal. En la primera salida dominical, no los van a pillar. ¿O ustedes creen que también van a pillar a Facundo Jones Huala, que también le dieron la salida, y que ya debe estar en Argentina en alguna parte?”, advirtió.

En ese marco, el legislador informó que “vamos a pedirle al director nacional de Gendarmería, el expediente completo de los primos Tralcal, de todo lo que sucedió, y cómo fue el procedimiento”.

“EN RN SE NOS COLMÓ LA PACIENCIA”

El diputado Schalper explicó que “como RN hemos sido especialmente cautos. No nos sumamos en primera instancia a la interpelación de la ministra Siches, enfrentados a la situación del retiro de las 139 querellas, dijimos mire, espérese un momento, pidámosle la información al Ministerio, veamos si los casos tienen algún mérito para evaluarse de esa manera. Hasta el día de hoy no hemos recibido la información”.

“Con esa decepción, tenemos que decir que el Gobierno de Boric está empeñado en proponerle al país una agenda de impunidad, que ya suma cinco episodios que van en la dirección de fomentar la impunidad en Chile”, añadió.

De esta manera, el secretario general de RN pidió “al Gobierno de Boric, con quien hemos tenido mucha paciencia, siendo el partido más grande de Chile, que termine con esta verdadera agenda de impunidad que le está imponiendo al país. Que envíe señales correctas que tienen que ver con que en Chile aquellos que cometan delitos cumplan sus condenas. Y si quiere caminar en otra dirección que sepa que en Renovación Nacional se nos colmó la paciencia”.

“Por lo tanto vamos a citar una sesión especial, vamos a oficiar a los ministros, le hemos pedido a la Comisión de Seguridad que cite a la ministra de Justicia para saber cual sería la razón para darle libertad a estas dos personas. Y si es necesario, obviamente vamos a llamar a interpelar a los ministros. Si no encontramos respuestas por la vía democrática, y el Gobierno no es capaz de entender los gestos que han venido desde RN, entonces no nos queda otra opción”, sentenció.