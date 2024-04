RUF: Diputada Orsini rechazó nuevamente votación hasta total despacho

La diputada Maite Orsini (RD) volvió a rechazar, al igual que este lunes, que se voten los artículos de la Ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) hasta total despacho.



Según reporta Emol, la parlamentaria pidió que se fijara la medianoche como límite para el trabajo legislativo luego que el presidente de la instancia, el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas), preguntara si había unanimidad para votar este martes hasta total despacho.



Al no haber unanimidad por el planteamiento de la diputada, Calisto intentó zanjar el debate. No obstante, los parlamentarios comenzaron a cuestionar la decisión, por lo que Calisto dio la palabra al diputado Gonzalo Winter (CS) y al diputado Alessandri (UDI).



Winter respaldó a Orsini, argumentando que “a las 12 de la noche comienza un feriado irrenunciable, entonces yo tengo la duda de qué pasa con todos los funcionarios, incluyendo a los abogados secretarios de la mesa, ¿cómo va a usted a resolver eso?”.



A ello, Calisto respondió: “Diputado, hoy el país vive una situación crítica frente a la alta nivel de criminalidad y poder de fuego, nosotros tenemos que dar una señal clara respecto al compromiso con el país. Hemos pedido un acuerdo para votar este proyecto hasta total despacho y el acuerdo no se ha dado”.



Por su parte, el diputado Jorge Alessandri, pidió que el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde -quien acudió a la instancia sin la ministra Carolina Tohá, quien está en los funerales de los carabineros asesinados en Cañete-, aclarara si está en la misma línea del respaldo que este lunes dio la ministra Camila Vallejo a Orsini o “si cree que esto es importante y habría que tramitar esto hasta total despacho”.



Ante el emplazamiento, Elizalde respondió que “nosotros esperamos que este proyecto se tramite con celeridad y por eso hemos presentado urgencia, y por eso este proyecto forma parte del fast track legislativo (…) por lo tanto, mientras antes se tramite, mejor”.



“Nosotros, en todo caso, somos respetuosos de las atribuciones que toman las cámaras, porque si este fuera el debate y fuéramos emplazados todas las semanas, como lo plantea el señor Alessandri tendríamos que estar todas las semanas reclamando porque no se cumplen las urgencias que presenta el Gobierno”, añadió.



En esa línea, Elizalde concluyó que “nuestra disposición es contribuir de buena fe a que esto se tramite, con celeridad y acuciosidad, pero respetamos las atribuciones que tienen las cámaras frente a las discusiones que tienen los parlamentarios”.



Posterior a la intervención de Elizalde, el diputado Jaime Araya (Ind), pidió la palabra para señalar que tampoco estaba de acuerdo con votar hasta total despacho.



De esta manera, la sesión se desarrollará hasta las 13.00 horas, luego habrá un receso hasta las 15.00 horas y el debate finalizará a las 18.00 horas.