Se confirmó la salida de Gustavo Quinteros de Colo Colo

Terremoto en Colo Colo. Este viernes asomaba como el día clave para definir si el técnico Gustavo Quinteros renovaría en el Cacique, pues en esta jornada se realizaba la reunión de directorio de Blanco y Negro.



Y finalmente, según dio a conocer Radio Cooperativa, la regencia del cuadro albo decidió no extender el vínculo del estratego, por lo que el triunfo ante Magallanes del pasado miércoles, por la final de Copa Chile, fue su último cotejo en la banca del conjunto de Macul.



El bloque oficialista liderado por Alfredo Stöhwing, Ángel Maulén, Carlos Cortés y Diego González votó por no renovar el contrato, mientras que Matías Camacho y Alejandro Droguett, del Club Social, se sumaron.



En tanto, el sector representado por Aníbal Mosa, Aziz Mosa y Eduardo Loyola abogaron por el proyecto de Quinteros, pero no alcanzó.



Quinteros deja al Cacique tras arribar en 2020 y salvarlo de un histórico descenso. Después de eso, ganó los títulos del Campeonato Nacional 2022, la Supercopa de ese mismo año y dos Copa Chile (2021 y 2023).