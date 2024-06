¿Se posterga su redebut?: El problema que pone en riesgo el estreno de Medel en Boca 

Pese a que se esperaba que el defensor chileno, Gary Medel, tuviera la noche de este miércoles su redebut con Boca Juniors, en el partido ante Almirante Brown por la Copa Argentina, un inesperado problema administrativo podría postergar el estreno del “Pitbull” con el cuadro xeneize.

Y es que, de acuerdo a lo informado por el diario trasandino Olé, en el conjunto Azul y Oro todavía no reciben el transfer del futbolista nacional, y no puede jugar si ese documento no está en poder de Boca.

“Aún no llegó el transfer que todavía está en manos de Vasco Da Gama, último club del chileno. Sucede que los brasileños renovaron autoridades en los últimos días y esa situación (sumada a la velocidad con la que Boca resolvió la llegada del ‘Pitbull’), precipitó que -a horas del primer partido para el que podría estar habilitado- aún no esté en condiciones legales de hacerlo”, señalaron en el citado medio.

En este sentido, subrayaron que “si bien se especuló con su titularidad para jugar por la Copa Argentina (el lunes ensayó de esa manera en la práctica), finalmente el DT lo dejó como opción para ingresar en algún momento del encuentro, también previendo esta situación burocrática”.

“La cuestión es que el chileno aún no está asegurado ni eso, ni la presencia como suplente. En Boca están a la espera de una respuesta ya que las gestiones de último momento están hechas, pero aún no tienen novedades”, añadieron.

Cabe destacar que, tal como mencionó el medio argentino, Medel estaba contemplado como suplente en el partido con Almirante Brown, el cual se disputará a partir de las 20:10 horas, y de todas maneras, los “Xeneizes” lo esperarán hasta último minuto.