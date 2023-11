Sebastián Jiménez recuerda extrema experiencia de cuando trabajaba en un zoológico: “Temí por morir”

El reconocido veterinario Sebastián Jiménez, mejor conocido como “Lindorfo”, será uno de los invitados este viernes en el estelar de Chilevisión “Podemos Hablar”, y durante su participación en el programa, recordará una extrema experiencia que vivió con un animal salvaje mientras trabajaba en un zoológico.

En su conversación con el conductor Jean Philippe Cretton, y de acuerdo a lo consignado por CHV noticias, el también presentador reconoció que en esa oportunidad “temí por morir”.

Asimismo, Jiménez detalló que la situación ocurrió en una mañana, cuando trabajaba en el Zoológico Nacional. “De repente (se escuchó) por las radios: ‘¡Escape jirafa! ¡Escape jirafa!’ La gente, en la cola, lleno, creo que era sábado. Estaba yo de turno y otro veterinario más”, comentó.

En este sentido, el veterinario indicó que la jirafa escapó, debido a que el personal de aseo dejó accidentalmente el acceso abierto de su jaula.

“Tiene 2 metros 50 (la puerta), la jirafa no sale por ahí pero hay que dejarla cerrada siempre. Y la jirafa tenía una cría que medía como 3 metros (…). Se quedó la puerta abierta, mala suerte, eso nunca puede pasar, y la cría se agachó y salió por la puerta. Unos 400, 300 kilos, más que un novillo”, añadió.

Acto seguido, contó que “íbamos subiendo en la curva y aparece la jirafa hacía nosotros, era una cría, pero un monstruo gigante que se te venía encima”.

En ese instante, Jiménez señaló que intentó solucionar la difícil situación, al gritarle a su compañero que “‘¡Chico, abre los brazos, abre las piernas!’, para hacerle un muro de contención visual”.

“De repente, vemos que la jirafa galopa como en cámara lenta, camino hacia abajo, pezuña, pavimento, dije ‘con el resbalón vamos a salir los 3 volando’”, explicó.

Por último, y pese al complejo escenario, “Lindorfo” expresó que afortunadamente se salvó del ataque del animal. “La jirafa se pega la chantada y el pecho de la jirafa me queda en la cabeza. Me pegaba un rodillazo y me mata (pensó). De repente la jirafa se mueve, se da vuelta y se va”, cerró.