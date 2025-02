Sebastián Ramírez arremete contra Naya Fácil tras ser bajado de la “Gala del Pueblo”: “Me usaste”

El exparticipante de “Gran Hermano”, Sebastián Ramírez, realizó un duro descargo en contra de Naya Fácil, luego de que la influencer decidiera cancelar la invitación del chico reality a la “Gala del Pueblo”.

La joven explicó que optó por dar de baja a Ramírez como invitado, debido a las solicitudes y las críticas del público. “El público no está de acuerdo con que él esté en esta alfombra, así que agradecemos su disposición, agradecemos su participación, pero acá se escucha la voz del pueblo”, mencionó.

Bajo este contexto, Ramírez se pronunció mediante sus historias de Instagram, y lanzó un fuerte dardo a la influencer.

“Les voy a contar la verdad. Me habla la Naya, me dice si quiero ir a la ‘Gala del Pueblo’, y acepté la invitación solo porque era ella me caía bien”, comenzó diciendo.

En la misma línea, manifestó que “ahora me entero de que me bajó e hizo todo un show para tener más prensa, pura publicidad”.

“Naya, te encuentro súper ordinaria, súper penca. Encuentro que me usaste y todavía me sigues usando porque estás mostrando los chats que te mandé”, añadió.

Además, expresó que “pensé que eras a toda ra…, y por eso acepté tu invitación. Y bueno, terminando este showcito, Nayita me usaste, me usaste para tirar la prensa, estás clara que si subo o digo algo, la prensa está ahí, pero no fue la forma”.

“Creo que metiste unas fotos de los chats de las conversaciones que tuvimos en privado, no tienes códigos, hiciste de esto un show”, sostuvo.

Por último, Sebastián insistió en que “me usaste, caí redondito. Pensé que no eras (…) que eras como yo, piola en el sentido que no nos gusta esta cuestión de la tele, pero estamos por la plata. Me equivoqué, pero la gente lo va a saber, la gente lo sabe y donde va Sebita se llena y van los medios, pero lamentablemente pensé que eras de otra forma”.