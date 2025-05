Senador Castro sobre daño de ProCultura: “Aún es incierto el alcance”

El senador Juan Luis Castro (PS) analizó este martes los alcances del caso ProCultura y advirtió que dicho escándalo compromete la credibilidad de todo el sistema político.

Alertó además sobre fallas graves en el manejo de vacunas.



En entrevista con Radio Pauta, Castro sostuvo que “es un hecho que ProCultura tiene un tonelaje fuerte, entendiendo que esto fue una verdadera maquinación para recaudar dinero a cambio de convenios multimillonarios con distintas entidades del Estado, y que el engordamiento de la Fundación se produce durante el actual periodo de Gobierno”.



“Todavía no hay formalización, o sea, no hay un perímetro para decir que aquí sí que están a los que se le van a formular cargos, es incierto todavía hasta dónde son los ramales”, agregó.



“El Frente Amplio ha hecho gala, en su momento, de traer un estándar de superioridad moral al resto de los sectores políticos, particularmente de la izquierda histórica, y las cosas están como están: Democracia Viva y ProCultura”, manifestó.



VACUNAS



El parlamentario mostró preocupación por los hallazgos en el informe de Contraloría que detectó la utilización de vacunas vencidas y registros de personas fallecidas como si hubieran sido inmunizadas.



“Me preocupa el informe de Contraloría. ¿Podemos decir o no que nadie que se haya inoculado en esos registros haya recibido vacunas vencidas? ¿Qué pueden decir los familiares de alguien que haya fallecido con vacuna puesta?”, cuestionó.