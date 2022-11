Senador Insulza defendió nombramiento de Beatriz Sánchez como embajadora en México

El senador José Miguel Insulza (PS) defendió el nombramiento de Beatriz Sánchez como embajadora de Chile en México.



El parlamentario salió al paso en medio de las críticas de la oposición, que apuntaron a que la designación de la excandidata presidencial del Frente Amplio sería un “premio de consuelo”, como dijo el diputado Jorge Alessandri (UDI).



Sin embargo, Insulza expresó su opinión respecto a la periodista, y aseveró que es “una persona de grandes calificaciones y me parece que es un muy buen nombramiento”.



Además, añadió que el anuncio “era necesario hacerlo pronto, porque el Presidente estará viajando a México a la (Cumbre de la) Alianza del Pacífico y se ha demorado mucho”.



En tanto, “respecto de los méritos de Beatriz Sánchez, no creo que puedan ser discutidos, porque realmente es una personalidad política muy bien conocida, ha tenido una amplia participación en los últimos años”, mencionó el senador.



El parlamentario también abordó la polémica por su nexo con el Gobierno, a lo que acotó que “esto que sea cercana al Presidente de la República me atrevería a decir, en mi experiencia, que en el caso de algunos países y México está entre ellos, es un gran requisito para ser embajador”.



“(Los mexicanos) prestan particular atención a que el embajador —para dar el beneplácito— sea una persona que tenga contacto permanente con su presidente y su gobierno”, afirmó.



Para cerrar, Insulza sostuvo que espera que la llegada de Sánchez “sea un beneficio, y me imagino que ya ha sido un beneficio para conseguir el beneplácito, que se consiguió muy pronto y eso puede fortalecer aún más las relaciones con México, que ya son muy buenas”.